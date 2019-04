Licitación alfarista bajo sospecha

Hace unas semanas, en el Radar del 8 de marzo, cuando trascendió que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aprovechó una gira a Los Ángeles, California, para ir a un juego de la NBA a ver a Los Lakers en primera fila, me pregunté aquí si existía o no conflicto de interés cuando entre los acompañantes aparecía un influyente empresario jalisciense y un ex político panista que controló el Congreso en la controvertida Legislatura 58, de la que también él formó parte, y que hoy también se dedica a los negocios. Y lancé esta interrogante:

“¿Qué pasará si pronto sabemos que uno de esos personajes compite y gana alguna jugosa licitación que lance el Gobierno de Jalisco?”.

Bueno. pues no ha pasado ni siquiera un mes y el caso es ya todo un escándalo que está volviendo a poner en entredicho al Gobierno alfarista ahora en el delicado tema de las licitaciones públicas, donde siempre han existido vicios de favoritismos y corrupción que prometió combatir.

Resulta que efectivamente el ganador de la más grande contratación que ha hecho el Gobierno estatal, la licitación LPL 01/2019 “Servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Desarrollo Rural” por 3 mil 634 millones de pesos, fue Guillermo Romo Romero, quien acudió al domo de Los Lakers con el gobernador, y ganó el concurso con su empresa Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V.

Con Romo trabaja como alto directivo Jorge Salinas, el ex diputado panista que también acompañó al gobernador a su viaje a Los Ángeles.

Pero además de un eventual conflicto de interés, en esta licitación se habrían cometido otras irregularidades, como las que reveló ayer la periodista Sonia Serrano en El Diario NTR, en el sentido de que las dos empresas finalistas, Mega y Avancap S.A. de C.V. tienen la misma representante en la persona de Mariel Rodríguez Printzen, la misma dirección en Avenida Patria 324, Colonia Jardines de la Patria, y han tenido a Román Ibarra Gangoitti como empleado. Primero Avancap como consejero, y ahora Mega como director comercial.

A propósito de esta revelación periodística, ayer la fracción del partido Morena relacionó a Jorge Salinas, con su hermano Carlos Salinas, quien aseguran es colaborador comercial del Gobierno de Alfaro Ramírez, por lo que exigieron la inmediata intervención del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por todos estos cuestionamientos, y por la impugnación que hizo de esta licitación al menos una de las otras dos empresas que también pujaron por entrar a la licitación, pero las descalificaron, el programa “La Refundación ¡A toda máquina!” de la Secretaría de Desarrollo Rural pudiera salir afectado. Aunque lo que de verdad está en riesgo es la credibilidad y el discurso de honestidad del Gobierno alfarista en cuyo inicio, los sobresaltos no dejan de aparecer.

