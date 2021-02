Libertad de expresión a medias

Cualquier iniciativa encaminada a censurar un pensamiento es riesgosa. En el momento que cualquier Estado interviene en las opiniones plasmadas en línea por su ciudadanía pone en juego sus principios democráticos. En el contexto específico que nos rodea, nuestro país siempre ha tenido una relación delicada con la libertad de expresión y por ello resulta imperativo ser meticulosos al momento de tratarla. Por mi parte, soy un firme creyente que la única justificación de la intervención Estatal en el debate público son las incitaciones directas a la violencia a cualquier ciudadano. Esto significa que si el bienestar de uno o más ciudadanos no se encuentra en peligro, el gobierno no debe intervenir en el tema.

Hay quienes se preguntan si en verdad existe libertad de expresión en un primer momento en nuestro país considerando el alto número de periodistas que han perdido sus vidas. Según The New York Times, México y Afganistán están entre los países más letales para reporteros en el ámbito mundial. Esto significa que aunque haya libertad de expresión en términos legales, se puede encontrar censura o autocensura por un miedo de facto de las personas. Resulta vital entender la problemática de fondo de la libertad de expresión en México debido a que esta no puede ser vista únicamente como un derecho a la expresión de opiniones, sino como un derecho a no ser atacado o violentado por hacerlo.

En nuestro país, si bien se puede argumentar que existe libertad de expresión hasta cierto punto, el problema, como bien señala el columnista David Aarón Cárdenas, es que no hay garantías de que lo que vayan a decir las personas sea respetado. Lo cual, a su vez, conlleva a amenazas, represalias y ataques. Al ocurrir esto, son más las personas que prefieren guardar silencio que las que se arriesgan a hablar con la verdad sobre un tema delicado o controversial. Esto significa que, en gran medida, es el miedo mismo el que genera que sean las personas las que se autocensuran con tal de no meterse en problemas.

Hace setenta años, bajo la Presidencia de Miguel Alemán, se estableció el 7 de junio como el día de la libertad de expresión en México. Este día se instauró con el propósito de enaltecer este derecho fundamental en el país, y como un recordatorio de la importancia de la libertad de expresión. Al día de hoy, si bien existen personas que día con día arriesgan sus vidas para ser portavoces de la justicia y la realidad mexicana, considero que nos encontramos lejos de vivir en un país en el que prevalezca la seguridad para los periodistas o personas que expresan sus visiones del país de una manera clara y honesta.