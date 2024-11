Lemus, machucado por la Refundación

A 18 días de traspasar el cargo de gobernador, Enrique Alfaro Ramírez le sigue complicando la llegada al nuevo mandatario Pablo Lemus Navarro, en su último encontronazo con el gobierno federal y con el proyecto de la Cuarta Transformación (ahora en segundo piso). En efecto, la presentación del llamado paquete de iniciativas de la Agenda Federalista del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la que se pretende que el estado deje de pertenecer al Pacto Fiscal, le complico al gobernador electo el trato con el gobierno federal y especialmente la buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parece que de parte del gobernador electo Pablo Lemus hay un mensaje contradictorio cuando a lo largo de los últimos meses se ha esforzado en tender puentes con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en los últimos días el gobernador saliente vuele a plantear el reto político a la federación de que Jalisco se sale del pacto fiscal.

El mensaje desde Morena lo lanzó ayer la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la poderosa comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en una entrevista en Radio UdeG. “No me parece atinado y menos seguir los pasos del gobernador saliente que vimos que nunca pudo tener una buena relación con el gobierno federal y pues contradictorio cuando vimos a un Pablo Lemus decir que iba a ser un gobierno distinto, un gobierno de comunicación más cuando la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de decir públicamente que una vez que él tome protesta el diálogo estará abierto; pues yo no veo diálogo cuando ya hay una amenaza el día de hoy (ayer), una amenaza reiterada del gobernador saliente Enrique Alfaro que está haciendo propia Pablo Lemus y que me parece que no sería un buen inicio para marcar su gobierno”.

Sin embargo, sostienen en el equipo de Pablo Lemus, la intención política del gobernador electo no es secundar tal cual la postura de confrontación federalista del gobernador saliente Enrique Alfaro, y citan para ello su mensaje en Twitter donde escribió: “Espero que la iniciativa presentada este martes por el Gobernador @EnriqueAlfaroR, sea ampliamente debatida en el Congreso de Jalisco por todas las fuerzas políticas” y que sin importar siglas se ponga por delante la búsqueda de acuerdos para llegar a un trato justo. Más aún, recordaron que hace una semana Pablo Lemus explícitamente dijo que él no buscaba salir del pacto fiscal: “Estoy convencido de que Jalisco recibe un trato inequitativo de parte de la Federación en materia fiscal. Recibimos alrededor de dos de los 10 pesos que generamos. Por supuesto que voy a trabajar con la Federación y no es en base a pleito, no es en base a contraste, es en base a la negociación”.

Parece quedar claro para Pablo Lemus y su equipo que la postura rijosa que asumió Enrique Alfaro con su proyecto de Refundación desde comienzos de su sexenio contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le dio frutos a Jalisco y quieren cambiar de estrategia. Por eso los constantes llamados al diálogo por parte del próximo gobierno.

Pero entre tanto ha quedado machucado por la última iniciativa de Enrique Alfaro para retar al gobierno federal a replantear el Sistema de Coordinación Fiscal, algo que se ve muy improbable que ocurra en el segundo sexenio de la 4T habiendo tantos asuntos de mayor relevancia qué atender, como enfrentar la inseguridad, asegurar un manejo equilibrado de la economía y las finanzas del país, así como enfrentar los retos y amenazas potenciales que prefigura la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Pero mientras no termine de asumir la estafeta, Pablo Lemus tiene qué navegar con las peleas que quiere seguir planteando Alfaro para, supuestamente, pasar a la historia como un parte aguas en la historia del federalismo mexicano. Para Lemus se trata de algo más pragmático: entendimiento con el nuevo gobierno para no quedare aislado en los proyectos de inversión pública federal.