Lemus-Sheinbaum, paso adelante

Para todas las y los políticos, el aplausómetro es un elemento clave para mantener y fortalecer su ánimo y su percepción de poder y popularidad.

Por eso no debió de ser una tarde fácil, la del viernes, para el gobernador Pablo Lemus, quien se llevó una buena dosis de abucheos, cuando se le mencionó a su llegada al estrado en su calidad de anfitrión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su tercera visita a Jalisco.

Más difícil aún porque la hostilidad vino en Tlajomulco, la cuna del emecismo en Jalisco, donde se construyó el Hospital Regional de Tlajomulco de Zúñiga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Como al alcalde Quirino Velázquez, que no tuvo lugar en el presidium, pero ocupó las primeras filas y cuando se le mencionó recibió porras y no rechiflas, los malpensados atribuyeron al fuego amigo la mala recepción al gobernador, en ese municipio que ha estado gobernado desde hace 15 años por los naranjas, sobre todo porque en los últimos días se ha hablado del poco entendimiento entre lemusistas y alfaristas. Ese será tema intrapartido MC.

Pero lo cierto es que no es la primera vez ni el primer lugar que las bases morenistas han sido descorteses con los gobernantes de otros partidos, más bien es su costumbre.

En descargo de ese momento embarazoso, vino la solidaridad y espaldarazo de la Presidenta, cuando en medio de los gritos contra Lemus, pidió “respeto para todos” y dejar aparte los temas políticos. “Hoy estamos muy contentos por la inauguración de este hospital. ¡Escuchen! ¿Sí o no? Los temas políticos hoy no los vamos a tocar”.

Si Lemus había resistido bien y firme el mal momento, todo fluyó mejor luego de la intermediación con los inconformes y por la buena química y trato qué recibió de la Presidenta.

Por eso, Lemus hizo a un lado al respetable incómodo y anunció obras e infraestructura, así como transporte para facilitar la llegada al nuevo nosocomio federal. Que se dotaría de rutas alimentadoras para conectar la Estación Tlajomulco Centro de la Línea 4 del Tren Ligero a este nuevo hospital de especialidades, que dará servicio a todas las entidades del Occidente del País.

En correspondencia, Sheinbaum recibió los detalles de los 15 planteamientos de Lemus, y sabedora que Tlajomulco es uno de los municipios del País en el que más casas sin habitar hay en México, la Presidenta se comprometió a dar todo el apoyo federal al programa de rescate de vivienda abandonada, con acciones de restauración para que los derechohabientes del Infonavit puedan recuperar sus viviendas de una forma accesible.

Lemus, pues, finalmente salió avante con la Presidenta la tarde del viernes en Tlajomulco.