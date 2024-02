Está en sus últimos meses de gobierno y como despedida le “están apedreando el rancho”.

Esta semana será para el olvido y un dolor de cabeza para López Obrador, porque de todas partes lo están “surtiendo” y se encuentra agobiado por sus propios errores, como quien dice, “por su propia boca muere el pez”.

El martes se conocieron extractos de la entrevista que el presidente concedió a Canal Red, donde reconoce que en el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa -incidente sucedido el 2 de octubre de 2014- “sería una asignatura pendiente que me dolería no resolver”, cuando el 27 de septiembre de 2018 -como presidente electo- se reunió con padres y familiares de las víctimas y prometió “vamos a conocer lo realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables... mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”. Al presidente el tiempo se le acaba y todo parece indicar que el asunto no quedará aclarado. Aunque dijo, “todavía tenemos tiempo y VAMOS BIEN” (?).

El mismo martes, el ex perredista Carlos Navarrete aseguró que López Obrador recibía millones de pesos mensuales de diferentes funcionarios del PRD durante su campaña presidencial. Dijo que legisladores, gobernadores y ediles enviaban -hasta cuatro veces por semana- “maletas de dinero” porque “en los sobres amarillos no cabían” 5, 10 o 20 millones. Además, cada funcionario del partido aportaba el 10 por ciento de su salario, como contribución “voluntaria” a la campaña del candidato.

El miércoles, el que “despacha” en Palacio Nacional reconoció haber intervenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando Arturo Zaldivar era el presidente del Poder Judicial, para modificar decisiones de jueces en ciertos casos. “Cuando se daban algunos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía”. La respuesta de La Barra Mexicana y el Colegio de Abogados fue inmediata, reprobando “la injerencia” con el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. “La acciones descritas por el Presidente de la República... implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. Reprobamos el conflicto de intereses.”, dijeron.

Y el jueves, el tema sobre el supuesto financiamiento de su campaña presidencial por parte de grupos delincuenciales fue tema en la mañanera. López Obrador reveló que el periódico The New York Times -quien publicó un reportaje- le hizo llegar un cuestionario para aclarar las sospechas que se tienen. “Pero en tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculada a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”. Y remató calificando como “pasquín inmundo” al NYT, además de llamarlos “calumniadores de fama mundial”.

Total, que al presidente mexicano le están dando una “dulce” despedida de realidades desde diferentes frentes. Como decíamos al principio de esta reflexión, le están “apedreando el rancho” -por cierto, de tan memorable nombre-.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net