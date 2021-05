El Grupo de Acción Financiera (Gafi) ha hecho a México 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero. Como en todas las actividades relacionadas con el combate a la delincuencia, resultamos con déficit. Cada día nos ganan terreno los que lavan dinero.

¿Cómo hacen para lavarlo? A continuación se exponen algunas de esas prácticas delictivas: grupos de personas que manifiestan domicilio en ciudades fronterizas, que reciben efectivo en pequeñas cantidades que luego transfieren a numerosas empresas de otro país, sin importar si están catalogados como paraísos fiscales y por lo tanto sujetos a que, quien hace operaciones con ellos, está obligado a presentar una declaración informativa al SAT, simplemente lo omiten. Empresas que no tienen ninguna relación entre sí, ni con las personas que les envían el dinero por medio de transferencias electrónicas. El efectivo es depositado en cuentas de reciente creación y hacen transferencias por cantidades importantes entre sí. Tampoco las actividades económicas que declaran no tienen ninguna relación entre sí, por lo que no hay nada que respalde esas operaciones, ni la relación con los destinatarios, ni los montos elevados que manejan. Estos sujetos no manifiestan registro alguno en el RFC. Por lo general utilizan la misma cuenta para hacer algunas operaciones, con montos elevados y, luego transfieren el saldo dejando una pequeña cantidad como saldo para que la cuenta siga viva, pero sin movimiento.

En Estados Unidos hay una disposición legal para que las cuentas que no acusen movimiento durante un año, se expida un cheque a favor del cuentahabiente y se cancele la cuenta.

El robo de identidad es otra práctica usual para lavar dinero. Mediante la presentación de documentación apócrifa de credenciales del INE, pasaporte, licencia de manejo, comprobante de domicilio, etcétera. La mayoría de las personas que realizan estas prácticas son jóvenes que no tienen una actividad formal. Si se aprueba la nueva credencial con datos biométricos les facilitará aún más el robo de identidad.

La creación de empresas fantasma o pantalla que durante el primer año de operaciones hacen cambios en su consejo de administración y/o accionistas con personas sin antecedentes en la actividad que declara desarrollar la empresa. Hacen luego cambios de teléfono y de domicilio con frecuencia. Hacen operaciones con empresas que ya aparecen en listas oficiales detectadas como empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS) o empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Empresas que supuestamente se dedican a hacer operaciones con el público en general y hacen depósitos frecuentes en efectivo y luego hacen retiros importantes para llevarse el saldo.

La Comisión Nacional Bancaria (CNB) envía a las instituciones de crédito con cierta frecuencia boletines de indicadores de riesgo para prevenir que sean sorprendidos por lavadores de dinero como: pago de créditos en el tercer o cuarto periodo de su otorgamiento por un plazo mayor; utilización de efectivo frecuente; empresas que se dedican al cambaceo (ventas al menudeo a domicilio) y empresas que operan con el sistema de multinivel, entre otras.

El combate al lavado de dinero es el arma más poderosa con que cuenta el Gobierno para combatir la delincuencia, por eso es necesario reforzarla y prestarle la máxima atención y recursos presupuestales.

