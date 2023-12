Las trilogías

Recientemente vi aquella famosa trilogía que en español se titula “Antes del amanecer, atardecer, anochecer”, dirigidas y escritas por Richard Linklater. Hacía muchas semanas que me daba curiosidad revisitarla porque por ahí en distintas redes sociales me habían aparecido ciertos pequeños episodios de ellas, y me encontré con la suficiente curiosidad de por fin ver la conclusión de las dos primeras apuestas que había visto hace algunos años. En la primera, una pareja (al inicio desconocidos) se encuentran y se envuelven en una historia llena de aventura, pasión y curiosidad, casi todas, o todas, muy propias de la edad. Los diálogos, si tienen oportunidad de verla, son maravillosos.

Desde aquel primer encuentro que por casualidad emprendieron juntos, en el que con un gran espíritu de aventura se dieron por entero y a través de una confianza ciega que parte muchas veces de no conocer ni saber nada de la otra persona o de la ciudad que visitaban en ese momento, Viena. Habiendo hecho un compromiso al despedirse, física y simbólicamente, uno del otro, pactaron una fecha jugando con el destino de verse a los tantos años en tal punto, al que (no debería contárselo, querido lector, pero ya estamos en estas), trágicamente ella no pudo asistir por cuestiones familiares. Y digo trágicamente porque los finales felices a mí me siguen seduciendo como nada. Años después, él, enalteciendo aquel fugaz pero muy valioso encuentro, escribe la historia que se convierte en un libro traducido también al francés y que le lleva a presentarlo en una librería parisina a la que por supuesto asiste su protagonista, aquella musa de veinte pocos años que ahora ya era una mujer profesionista y un poco frustrada por los aires tan propios de la época.

Para no cebarles la trama de la tercera que, quizá por situaciones propias en las que me encuentro, en las que por supuesto ya no soy aquella jovencita ilusa sino que la vida de pronto parece mentira, nos cae encima y habremos de crecer con ella, encantarnos y desencantarnos de versiones pasadas que habíamos construido con tanto ahínco y entusiasmo. Quisiera que se quedara usted, querido lector, con la duda de lo que pasa en la tercera obra de Linklater. Me encantaría que viera cómo para mí, la lección más grande dentro de las relaciones personales y sentimentales (y no soy ninguna experta) quizá sea la de crecer acompañado y convertirse uno mismo y a los ojos del otro en lo que uno decida ser. Ojalá el amor de los nuestros pueda comprender y no juzgar el tiempo difícil que a algunos nos cae cuando empezamos de cero. Así que, nada de que en Año Nuevo nos convertimos en otra persona y sálvese quien pueda, ahora mismo puede serlo, y salvémonos juntos. No deje de ver la tercera, o las tres de un jalón en estas vacaciones, de verdad se la recomiendo. Algunas trilogías sí terminan bien. O ya juzgará usted.

