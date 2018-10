Las señales de la alineación de Alfaro

Varias son las lecturas que se pueden hacer tras los nombramientos y la estructura de Gobierno que anunció ayer Enrique Alfaro a poco más de dos meses de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

De entrada, crea un nuevo piso de burocracia intermedio entre el futuro gobernador y sus secretarios, que serán más que en el actual sexenio al volver a separar la secretarías que se fusionaron para crear la Fiscalía General (Procuraduría y Secretaría de Seguridad); la Sepaf (Planeación, Administración y Finanzas). Habrá que ver si el cambio de la Secretaría de Movilidad a la Secretaría de Transporte, a la que llega Diego Monraz, último secretario de Vialidad en el sexenio del panista Emilio González Márquez, implica también la creación de otras dependencias.

Este nuevo piso burocrático será el de las coordinaciones de Seguridad, Gestión de Territorio, Social, y el de Crecimiento y Desarrollo Económico, que se convierten en el primer nivel de Gobierno y que dividirán en cuatro el gabinete estatal. Sin duda, el esquema le permite al futuro gobernador acortar su tramo de control y supervisión. Lo que habrá que ver es si no implica un mayor gasto corriente en nómina, ahora que las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo es ajustar los presupuestos para destinar más inversión pública a la infraestructura y servicios.

De la coordinación de Seguridad, que encabezará el también ex panista Macedonio Tamez, y que sin duda, es de la que se esperan mayores resultados y en menos tiempo, surge la duda de lo que pasará cuando se designe al Fiscal Autónomo que prometió en campaña Alfaro, y que en teoría no le debe reportar a él y menos a un coordinador. ¿O será que ya se decidió buscar prescindir de esta figura que es la principal demanda de las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y romper con la impunidad, sin duda, la otra mayor exigencia de la ciudadanía?

Entre los casi 30 puestos dados a conocer ayer, llama la atención que no aparezcan allegados al grupo UdeG, que lidera el ex rector Raúl Padilla López, y quien fue su abierto aliado en la campaña. No obtuvieron ni Salud ni Educación que, se sabe, buscaron. Falta designar la cartera de Cultura, que les podría estar reservada, pero ayer brillaron por su ausencia. ¿Será que esa alianza se rompió aún antes de iniciar la gestión estatal y el péndulo de la relación alfaristas-padillistas apunta nuevamente hacia el conflicto de cara a la sucesión rectoral?

Esta situación contrasta con la señal enviada al futuro Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al colocar a Adrián Michel Espino, un ex cercano colaborador del futuro canciller Marcelo Ebrard, en la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, que no es otra cosa más que la oficina del Gobierno de Jalisco en la Ciudad de México.

