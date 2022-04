Las incoherencias de la administración

Hace poco más de dos años el Foro Económico Mundial (WEF) -fundación sin fines de lucro que anualmente reúne en su sede en Davos, Suiza, a líderes políticos y empresariales -dio a conocer el proyecto para apoyar el esfuerzo global enfocado en conservar, restaurar y cultivar 1 billón (para los países de habla inglesa son mil millones de millones, mientras que en México es un millón de millones) de árboles en todo el mundo, poniéndose como plazo para lograrlo en el 2030. Solo en los Estados Unidos se plantarán o conservarán 855 millones de árboles.

Recientemente, Ana Elizabeth Garcia Vilchis, quien es la encargada de dar el informe semanal de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ en las mañaneras de Palacio -sección creada por orden del presidente dizque para desmentir ‘las mentiras’ que se publican en los medios de comunicación-, al tratar de compensar o justificar las denuncias sobre la tala que ha provocado la construcción del Tren Mayo en el sureste mexicano, dijo que el gobierno planea en esa ruta ferroviaria “reforestar 457 millones de árboles en 450 mil hectáreas” (?). Traducido al ‘español’, significa que se van a plantar 10 árboles por cada metro cuadrado (!), y que se traduce que lo van a realizar en tan poquito terreno y haciéndolo con la mitad de árboles que Estados Unidos planea en seis años llevarlo a cabo en todo su territorio. Las exageración, las burlas y los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Pues bien, las evaluaciones sin meditar, cifras sin razonar, comentarios sin fundamento y acusaciones falsas, es el denominador común de varios funcionarios de la administración o apoyadores lopezobradoristas. Y si no, vamos a otros casos más recientes que se han ventilado.

El diputado federal Jose Gerardo Rodolfo Fernandez Noroña -fundador y antiguo miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- quien actualmente milita en el Partido del Trabajo (PT), después de la votación que en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se llevó a cabo para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo, quiso salir a defender la abstención de México y en un tuit dijo que 77 países no habían avalado la decisión, cuando en verdad 24 votaron en contra y 58 se abstuvieron -que no es lo mismo-, para un total de 82 -no 77 si fuera el caso- que no se adhirieron a la propuesta. Y lo mismo le sucedió con sus mensajes en las redes sobre la votación de la Reforma Eléctrica, donde confundió los totales y los porcentajes, por lo que le llovieron mensajes y le recomendaron que “se tome un curso de aritmética”.

Y otro ejemplo que causó revuelo con motivo de la revocación de mandato, fueron los comentarios de Pablo Gomez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien en su afán de ‘castigar’ a quienes se abstuvieron de tomar parte en el ejercicio electoral, “que tenía carácter de obligatorio” según dijo, deberian ser sancionados, haciendo referencia a la fracción III del artículo 36 de la Constitución, cuando en realidad a lo que se refiere es al derecho que se tiene de ejercer como ciudadano, y que en México nunca se han aplicado sanciones a los que no participan en estos procesos.

Estas incoherencias o ‘metidas de pata’ de funcionarios de la administración o apoyadores de la causa lopezobradorista coinciden con algunas opiniones -en las mismas redes sociales- que les recomiendan que lo “ideal es que terminen la primaria”. ¿Usted, qué opina?

