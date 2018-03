¿Las formas importan?

La victoria del viernes ayudó a disipar en buena parte el aroma que quedaba esparcido de la pólvora chilena del 7-0 en el Levi´s Stadium, pero no así disipar las dudas que aún quedan sobre el potencial de la Selección mexicana en el Mundial.

El Tri venció con más claridad en el marcador que en la cancha a Islandia; un 3-0 a favor siempre será bienvenido y más para un equipo que, por la manera como es manejado, está necesitado de obtener buenos resultados que atemperen críticas.

De nuevo un 11 titular inédito, con la intención de nulificar al rival que tuvo varias oportunidades de gol, algunas de ellas a causa de deficiencias de la zaga mexicana, pero no tuvieron la contundencia (que sí tuvo México) para definirlas, teniendo de nuevo al portero, en este caso Chuy Corona, como una de las figuras del encuentro.

Para algunos el rival fue limitado, pero como haya sido México hizo lo que debía hacer y le metió tres goles, ganó el partido y eso tiene su valor. No hay que darle más vueltas, aunque a muchos no nos guste, México va a llegar al Mundial sin un cuadro base, así trabaja el entrenador y quienes lo contrataron están de acuerdo. El estilo del equipo de Osorio es que no tiene estilo.

A los jugadores mexicanos su victoria les provocó un lógico regocijo, al interior del vestidor del Tri se escuchaba música guapachosa y uno que otro entusiasta grito. Su semblante era de satisfacción, algo que no siempre sucede cuando ganan, en una larga y tumultuosa zona mixta los jugadores designados para dar declaraciones se detenían en donde se les solicitaba, los que no, en su camino del vestidor al autobús daban autógrafos y se tomaban fotografías.

En contraste, las conferencias de prensa de Osorio cada vez tienen menos quorum, el recinto estaba semivacío, había más gente de la FMF que prensa mexicana; Cantú, Torrado, Denis te Kloese, Ibarrondo, un auxiliar de Osorio, el staff de la Federación, la esposa y el hijo del entrenador del Tri también estuvieron presentes.

El desinterés se debe primero al manejo de prensa, ya que Osorio primero da entrevistas exclusivas a las televisoras oficiales, que en sus redes sociales van publicando sus declaraciones, por lo tanto ya se sabe lo que va a decir.

Hay poca autocrítica y amplitud tal en sus respuestas que más se parece a divagación. Eso sí, con un espléndido uso del lenguaje.

Hoy el Tri se trasladará de San José a Dallas para medirse el martes a Croacia, los balcánicos que con sus mejores elementos perdieron ante Perú en Miami.

Con otro rumbo, Héctor Herrera regresa a Portugal para recuperarse de su lesión con su equipo. El “Zorrillo” intercedió por un niño que, en pleno partido, ingresó a la cancha y se fue a sentar a la banca mexicana para tomarse selfies con los jugadores, la intervención de los elementos de seguridad y de la policía fue inmediata, los uniformados sometieron al joven espontáneo exagerando en el uso de la fuerza, fue el jugador del Porto junto con otros integrantes de la banca quienes pidieron mesura en el trato para el detenido.