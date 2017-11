Las facturas de la historia y del agua

A mis mejores maestros: J.G. y A. L de G.

Aquel espléndido catedrático de ingeniería hidráulica de la Universidad de Guadalajara, cuando ésta estaba en verdad comprometida con el país, siempre comenzaba su curso con este aserto: “señores: al agua nadie la hace taruga”. Bueno, aprovechando que entonces solo había varones en el salón de clase, en vez de “taruga” usaba otra expresión más contundente.

En alguno de mis cursos de Teoría de la Historia de los que no he impartido fuera de nuestro país, me he fusilado arteramente la idea y he proclamado ante mis alumnos lo mismo, pero de la disciplina que me ocupo, pero como mis grupos siempre han sido mixtos he optado por esta expresión menos soez.

La idea, en efecto, es que, cuando se hace caso omiso de los cauces ya trazados, aunque de momento puedan parecer abandonados del todo, a la corta o a la larga se paga muy caro. El agua, tarde o temprano, usa viejos caminos y la historia, quiérase o no, por ser resultado de la naturaleza de una sociedad, también acaba pasando grandes facturas cuando se hace caso omiso de ella.

No se trata de repetir lo que se haya hecho. Sino de aprehenderlo, entenderlo, y obrar en consecuencia de lo que somos. Las repeticiones sin consideración alguna que, al menos, las modifiquen y adapten, generalmente salen muy caras.

No en vano mi maestro José Gaos, repetía siempre: “en ningún sector de la realidad pueden tener éxito teórico o práctico más conceptos o categorías que los oriundos de él”.

Somos en muy buena medida el resultado de lo que hemos sido y solamente a partir de ahí podremos evolucionar adecuadamente en beneficio de todos.

Ahora bien: si se pretende solamente favorecer a unos cuántos, estas consideraciones salen sobrando, pero atengámonos a las consecuencias cuando la historia nos cobre la factura.

El neoliberalismo descarnado que padecemos, sin pizca de adecuación nacional ni de compromiso con la generalidad de la población, ya nos costó muy caro en el pasado… se necesita ser muy necio, muy ignorante o tener entregada la conciencia a los más poderosos y a los capitales extranjeros para no darse cuenta de ello.

Dicho de otra manera. No nos sorprendamos de que pronto surjan feroces acusaciones de “vendepatrias” a pesar de los esfuerzos que se hacen por desnacionalizar a quienes viven en este país. La identidad existe, no cabe duda, y no faltan quienes estén comprometidos con sus paisanos por encima de todo y, en consecuencia, puedan arrebatar las riendas a quienes creen que las tienen muy seguras.

Dicho de otra manera, la historia —igual que el agua— puede pasar en cualquier momento una abultada factura a quienes hagan caso omiso de ella.