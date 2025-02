Las amistades y Dunbar

Las últimas semanas, el tema de conversación terminaba siendo el mismo: volver o no con su ex. Esa relación no daba para más, cada vez había más discusiones y, además, él ya empezaba a tener reacciones violentas. El par de amigas lo habían platicado un centenar de veces y la conclusión era la misma: ahí ya no era, no con él, no así… pero ella decidió dar una última oportunidad. “No estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, sabes bien las razones, pero te apoyo”, le soltó su amiga en tono tajante, “y cuando me necesites, aquí voy a estar”. Y así fue, ahí estuvo. Ese noviazgo no prosperó, pero la amistad entre ellas continuó y desde entonces se afianzó.

Amigas y amigos así son quienes salvan, y son amistades son contadas, invaluables. Porque escuchan sin juzgar ni poner etiquetas para calificarte –ni siquiera en las peores decisiones–, pero sobre todo porque acompañan y dicen las cosas como son: sin tapujos, sin filtros, con respeto y de frente porque son leales, incondicionales. Han pasado más de dos décadas de esa historia y la amistad entre ellas sigue, se ha transformado y adaptado, cada vez más sólida y más honesta.

¿Cuántas amistades sobreviven hoy al tiempo, la distancia y las diferencias? ¿Cuántos son los amigos y amigas que tenemos en nuestra vida? Según el antropólogo Robin Dunbar, el ser humano puede tener a lo mucho 150 amistades a la vez. Se le conoce como “número Dunbar”, una teoría que establece que, por su tamaño, el cerebro humano tiene la capacidad de cultivar esa cantidad de relaciones significativas en algún momento de la vida. ¿Son muchas o pocas? Depende.

Esa teoría surgió hace tres décadas, sin los cientos o miles de contactos que se pueden tener hoy en Facebook, Instagram, X o TikTok… donde –vale la pena recordar– no se conoce a todos ni mucho menos todos son amigos; si acaso, con algunos cuantos apenas se tendría una interrelación. Podría resultar divertido (y quizás un tanto ocioso) hacer un listado con esas 150 personas a las que se refiere Dunbar, entre quienes hay amistades, familiares y colegas del trabajo o el gimnasio.

Obvio, en ese universo de 150 personas no todas tienen la misma cercanía y, por eso, también se consideran distintos niveles o jerarquías. Empecemos por el círculo más íntimo, con un reducido grupo de cinco personas, las de mayor confianza. Es donde podrían estar la pareja, por ejemplo, o hermanas, hermanos o esas amistades a quienes se les puede llamar por la madrugada en alguna emergencia sabiendo que contestarán el teléfono, ya sea sólo para hablar o para ir en ese momento si así se necesita. En un segundo nivel le seguiría un grupo más amplio, con 50 personas, también valiosas y cercanas, con quienes hay una convivencia regular, con la certeza de saber que están; su presencia va más allá de la distancia o la frecuencia de los mensajes o llamadas… forman parte de nuestra vida, aún sin estar a diario.

Si el “número Dunbar” se basa en el tamaño del neocórtex, esa parte del cerebro que se encarga del razonamiento y la memoria, al final es la convivencia, la reciprocidad, el respeto y la confianza lo que determina que las amistades perduren. Y también, claro, habrá las que caducan y terminan su ciclo, cuyos caminos se apartan, pero que guardan las confidencias y no rompen los secretos. A esas amistades hay que agradecerles y avanzar.

Y si bien las relaciones evolucionan, tienen sus picos y sus valles, hay las que permanecen. Se cuidan y se vuelven familia. Son tu lugar seguro, el sitio al que siempre puedes ir, con un mensaje, una llamada o un abrazo. Hay amigas que son refugio, que te dan la mano en los días oscuros y festejan tus días brillosos como si fueran propios.

Somos bendecidos al contar con amigas y amigos que, con sus afectos, alegrías e historias compartidas, trascendemos el tiempo, la distancia y cualquier escollo. Esas amistades son una bendición. Y doy gracias por ello. A esos amigos y amigas solidarias, ¡feliz día!