Las ‘Cantinfladas’ de Palacio

Charles Chaplin, quien está considerado un símbolo del humorismo del cine mudo por ser un pionero de la cinematografía mundial, en alguna ocasión comentó que ‘Cantinflas’ (Mario Moreno) era el mejor comediante vivo de la época. Aquel personaje disfrazado de ‘peladito’, con una muy peculiar forma de expresarse provocó que en América Latina como en España se agregaran palabras o terminologías al lenguaje cotidiano. Y de allí surgieron muchas palabras como ‘cantinflear’, ‘cantinflada’, ‘cantinflesco’ y hasta ‘’cantinflero’. Aunque las nuevas expresiones verbales, disparates o incongruencias no estaban en el expediente de la Real Academia de la Lengua, su uso, repetición y aplicación de la gente provocaron que fueran incluidas en la biblia del lenguaje. Hoy, ‘Cantinflear’ es ‘Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia’.

Y precisamente con ‘Cantinflas’ comparan al presidente Andres Manuel Lopez Obrador. The Economist, el influyente semanario inglés, al referirse en parte a la forma como se comunica, gobierna y a la ambigua pregunta que se realizará en la consulta popular contra los ex presidentes el próximo primero de agosto -promovida por el mandatario-, dice “pudo haber sido ideada por Cantinflas”.

The Economist, quien hace algunas semanas en su editorial calificara al presidente Lopez Obrador “como un peligro para México”, hoy nuevamente hace referencia a una imitación burlesca cuando señala que el recurrir a una consulta ciudadana “es una parodia del Estado de Derecho”, por supuesto refiriéndose a que si hay elementos de prueba contra alguien quien en el pasado estuvo en Palacio Nacional, que se actúe de acuerdo a la ley sin hacer un falso teatro con la decisión sin fundamento por parte de la sociedad.

El pasado 28 de mayo, cuando Lopez Obrador respondió a las aseveraciones de The Economist -de que AMLO es un peligro para México- dijo “esa revista ¿qué es lo que hace?, el ridículo, y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo”. Aquí en México los ciudadanos estamos divididos y muchos podemos estar equivocados; una tercera parte de los votantes registrados le dieron a Lopez Obrador la luz verde en el 2018 y argumentan que está haciendo lo que se debe hacer y que sus formas son las adecuadas, mientras que el resto del país -que es mayoría- no son ignorantes de la realidad y confirman el ridículo con el que se gobierna en muchas ocasiones. Y quienes desde lejos -como The Economist- ven con otros ojos, quienes observan lo que hacemos o cómo lo dejamos de hacer, sin intereses políticos y lo que perciben de la irresponsabilidad de forma, juicio y mandato con que se dirige al país no pueden estar equivocados.

Hasta cuándo dejaremos de ‘cantinflear’. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net