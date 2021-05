Fueron 20 segundos. Ya estamos acostumbrados a las largas pausas del presidente en las mañaneras, pero ésta es la más larga que recuerdo. 20 segundos tardó López Obrador en encontrar el adjetivo que buscaba en su cabeza para definir a la prensa que no aplaude. “Lamentable”, dijo al fin de cuentas y volvió a erigirse, como de costumbre, en la primera víctima de la nación. Sí, el día que tocaba hablar de las víctimas del derrumbe de una estructura del metro, solidarizarse con las familias de los muertos y heridos víctimas no de un accidente sino de una suma de actos de corrupción y malas decisiones, prefirió hablar de cómo lo atacan a él y a su gobierno. Para no hablar de la lamentable tragedia, hablemos de la lamentable prensa. Con honrosas excepciones, aclaró.

¿Quiénes son las honrosas excepciones? No las menciona por su nombre, pero si revisamos los hechos quizá encontremos algunas pistas de quiénes son esos medios aliados del presidente. En prensa escrita es La Jornada, un medio cercano a su causa, el consentido y el que más dinero recibe del gobierno de López Obrador. No hay mucho más que decir, la renuncia de este periódico a la crítica es tan lamentable como explicable. Lo que resulta paradójico es que los otros dos medios cercanos al presidente son las grandes televisoras, las mismas a las que él acusó de ser parte de la mafia del poder hoy son sus aliados estratégicos. Es cierto que a pesar de ser los medios número dos y tres en cuanto a lo que reciben de presupuesto público están muy lejos de tener los ingresos del gobierno federal que obtuvieron con los gobiernos de Peña Nieto, Calderón o Fox. Lo que reciben ahora son favores y negocios acordados directamente con el presidente. Dos ejemplos: 1. Banco Azteca, del mismo grupo de TV Azteca, recibió sin mediar concurso alguno el contrato del manejo de las tarjetas Bienestar. 2. El 30 de abril pasado, en un albazo legislativo operado por el senador Monreal, el Congreso autorizó un extraña ley que regula a las agencias de publicidad, cabildeada por Televisa. Es cierto: en lo referente al trato a las televisoras los morenistas no son iguales, son idénticos.

La crítica al poder es parte esencial de una democracia y la queja de los presidentes también. Es comprensible la frustración de los gobernantes frente a la crítica. Fox se quejaba de que la prensa publicaba “una sarta de babosadas” y nos acusó de distorsionar, calumniar y mentir. Calderón culpó a la prensa de destruir el ánimo nacional a base de publicar “puras malas, malas, malas, noticias”. Peña convirtió en slogan de un informe de gobierno “las buenas noticias también son noticia” porque, decía, “ya sé que no aplauden”. La diferencia, que no es menor, es que López Obrador ha convertido a la prensa en su enemigo político y eso no sólo es lamentable sino riesgoso para el ejercicio de la libertad de expresión.

diego.petersen@informador.com.mx