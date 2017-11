La última y se van algunos

Una vez disipada la actividad internacional a nivel de Selecciones, que obligó a darle un cortón al torneo doméstico, cuando se encontraba en plena efervescencia (aunque con la simple reanudación la ebullición será inmediata), sólo noventa minutos separan a la fase regular de la Liguilla.

De Fecha 17 solamente el partido Querétaro vs. Pumas no tiene trascendencia alguna para fines de postemporada. Como era y debería de ser, para honrar a la justicia deportiva, los partidos de la Jornada 17 debieron haberse programado para que se disputaran de manera simultánea, pero donde mandan las televisoras no gobierna la Liga MX; de esta manera los intereses comerciales le vuelven anotar un gol a los intereses deportivos, en un partido en el que los intereses comerciales siempre ganan por goleada.

De la postrer jornada sobresale el Clásico Regio, en el cual se definirá al equipo que terminará como líder general, distinción que no tiene una recompensa significativa y de la que algunos dicen tiene implícita una maldición. Por consiguiente, el choque de los colosos regios, es el duelo de los punteros del torneo y el los dos planteles más caros de la Liga, lo cual no necesariamente es garantía de un buen partido.

El Cruz Azul tiene la oportunidad, que quizá en algún momento ni ellos mismo consideraron que tendrían, de depender de sí mismos para calificar; lo único que tienen que hacer es derrotar esta tarde en su estadio al Veracruz. A pesar que los Cementeros han perdido sus dos últimos partidos en el Azul en teoría deben de cumplir el cometido y ganar; los Tiburones suman seis partidos sin conocer la victoria y son el penúltimo lugar de la tabla. Con este escenario si el Cruz Azul no logra triunfar y por ende no califica, sería el hasta aquí para Jémez.

En León, el aún campeón Guadalajara le dice adiós a la competencia y Rodolfo Cota le dirá adiós a la Chivas, sabido es que el guardameta pertenece al Pachuca, su préstamo concluye con el encuentro de esta noche y que los Tuzos cuentan con el nativo de Mazatlán para el próximo torneo por el retiro de Óscar “El Conejo” Pérez. Como no podía ser de otra manera, ya se está trabajando para apuntalar al plantel contratando refuerzos, sencillamente porque Chivas que no tiene más alternativa que empezar a reverdecer laureles a partir de enero.

Conforme a la programación, el América visita al eliminado Santos ya conociendo todos los resultados y cómo está el acomodo de los equipos, lo que en mayor o menor medida es una ventaja, aunque tampoco es que la puedan utilizar a su antojo y obtener así el resultado que más les convenga porque los Guerreros no están pintados en la pared.

El conjunto del “Piojo” ha venido ostensiblemente a la baja en la recta final del torneo, las Águilas ya tuvieron su primer fracaso en la segunda etapa de Herrera, fue en la Copa MX entre otras cosas por no saber tirar penales.

Al final de la jornada ocho equipos buscarán el título que deja vacante el Guadalajara, a los otros 10 los veremos hasta enero.