La supuesta “crisis constitucional”

Cuando escucho una entrevista sobre el riesgo de una “crisis constitucional” en el país tras la reforma judicial llego inevitablemente a dos conclusiones: el periodista ignora totalmente de qué habla y el jurista o político es incapaz de explicar de qué diablos habla.

¿Los ministros de la Corte pueden revertir la reforma judicial?

Encontré una metáfora para explicar el dilema.

La Carta Magna faculta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar una ley y, en su caso, declararla nula por inconstitucional.

Por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto fue revertida con ese argumento.

Sin embargo, ningún apartado de la Constitución federal faculta a la Corte para revisar una reforma constitucional, ni en su contenido ni en su procedimiento. Mucho menos a un juez federal.

De hecho, hay antecedentes en donde los ministros se declaran incompetentes para revisar un cambio a la Constitución.

El doctor Javier Hurtado me explicó muy bien este absurdo a partir de la metáfora del Creador y las cuatro fuerzas del universo.

Se trata de una cuestión de jerarquía.

El máximo poder en México es el “poder revisor de la Constitución”. Cuando se crea o reforma la Carta Magna, los legisladores se convierten en poder constituyente; son, para efectos didácticos, como el Creador. Arribita de legisladores, pues, en términos prosaicos.

Que la Corte revierta la reforma constitucional al Poder Judicial es tan ilógico como si el Sol le ordena a su Creador qué debe hacer.

O como si, una vez creada la fuerza gravitacional, el Sol decide no someterse a ella y pide su anulación, e ignorado por el Creador, lo acusa de desacato.

El Creador no se puede someter a las leyes y fuerzas que crea.

Luego entonces, un poder constituido, en este caso el Poder Judicial, no puede controlar al poder revisor de la Constitución.

El absurdo del absurdo.

A la luz de estas ideas, ¿podríamos enfrentar una “crisis constitucional”? Política y mediáticamente sí, pero jurídicamente, según el consenso de abogados, no.

Cuando jueces o juristas sostienen que el Legislativo ha desacatado 70 suspensiones contra la reforma judicial hablan desde la ignorancia o una agenda oculta.

Ahora, esto no significa que defienda la reforma judicial sino las reglas de juego.

El Digital News Report 2024 del Instituto Reuters indica que la gente rechaza el consumo de noticias, entre otros factores, porque son poco comprensibles. En este caso, les doy la razón.

El periodista explica y pone en contexto la relevancia pública de un tema; nuestra función no es confundir más. Una vez, un editor me recriminó: si no entiendes el tema, ¿cómo quieres explicarlo al lector?

Espero que les sirva la metáfora para entender un poco mejor este galimatías.

jonathan.lomeli@informador.com.mx