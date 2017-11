La ruta de Alfaro y el wikifactor

Ya lo había dicho. El domingo en la noche lo repitió en un video en redes: no habrá Frente para la candidatura a gobernador por Jalisco; Alfaro no irá con el PAN y el PRD en esta aventura.

¿Significa esto que no habrá Frente nacional o que se cancela cualquier posibilidad de coalición en Jalisco? No, para nada. El Frente nacional tiene sus problemas propios, o quizá haya que decirlo en singular: el problema se llama Miguel Ángel Mancera que, cilindriado por Osorio Chong (quién sabe qué le debe) busca reventar el Frente. A eso se refiere Alfaro en su video cuando dice que espera que los miembros del Frente nacional no se dejen presionar por el Gobierno.

A Enrique Alfaro lo que le pueden sumar PAN y PRD, juntos, son entre seis y ocho puntos

En lo local la cosa es mucho más sencilla y se llama aritmética, son sumas y restas. A Enrique Alfaro lo que le pueden sumar PAN y PRD, juntos, son entre seis y ocho puntos. No son pocos, pero hoy por hoy no los necesita. Si las cosas se complican a lo mejor al final los extraña, pero la decisión la tiene que tomar hoy, no mañana. Esos seis a ocho puntos en coalición serían carísimos a la hora del reparto de utilidades, es decir puestos en el Gobierno y compromisos ajenos.

Ir con el PRD significa aliarse de facto con Raúl Padilla y su agenda que, buena o mala, es de él y solo de él, ni siquiera de la Universidad. Aliarse con el PAN significa arrastrar los negativos que este partido acumuló a lo largo de 18 años de Gobierno y que aún siguen en la memoria de los electores.

Pero que no haya alianza a la gubernatura no significa que no exista en alcaldías y diputaciones locales. Como están las cosas ni el PAN ni el PRD van a ganar un solo distrito, aspirarían a meter al Congreso local entre cinco y seis diputados: cuatro y uno o cinco y uno en el mejor de los casos. El problema para MC son los wikis, que sí le van a hacer ruido a los candidatos a diputados locales naranjas. No sé si les dé para ganar en todos los distritos, pero voto que se lleven será un voto menos para los candidatos alfaristas, lo que aumenta la posibilidad de que gane el PRI, si no es que se la llevan los mismos jóvenes de wikipolítica.

Ahí donde huela a wiki vamos a ver a la coalición PAN-MC-PRD.