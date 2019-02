El gobernador Enrique Alfaro entendió lo que las mujeres le estaban diciendo desde noviembre pasado y él se negaba a escuchar. Sea porque el tono de reclamo de los grupos feministas no le gustaba, sea porque del otro lado le hablaban otras voces, sea porque ese es su estilo personal de asimilar los temas (una vez que, por la razón que sea, está convencido de algo, se empeña en ello, se obceca, deja de escuchar, avienta el caballo y se va de frente) lo cierto es que no escuchó. Pero de igual manera, aunque tarde en procesar ciertos temas, Alfaro es alguien que igual sabe rectificar cuando se equivoca.

Ayer decidió que la Secretaría del nombre impronunciable, Inclusión Sustantiva entre Mujeres y Hombres, SISEMH (a mi me suena a algo así como Si Se Me Hace) se dedicará solo a los temas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, atendiendo al Mecanismo de Adelanto para las Mujeres. No sé si el veinte les cayó en el Gobierno del Estado cuando dejaron de llegar 40 millones de pesos porque el diseño institucional propuesto no cumplía con los requisitos, si fue lo innecesario y cansado de llevar este tema a los tribunales donde lo único que podría ganar el Gobierno era desgaste, si fueron voces sensatas dentro del primer círculo que hicieron ver al gobernador el error, el desgaste de la imagen que comenzaba a reflejarse en las encuestas o, lo más probable, una combinación de todo lo anterior lo que orilló a la decisión, pero el gobernador zanjó un error que le estaba costando mucho.

La reversa también es cambio. Saber reconocer los errores y corregirlos antes de que la realidad los corrija por ti es una virtud. Todos los gobernadores se han visto envueltos en este tipo de problemas y el desgaste fue proporcional al tiempo en que tardaron en cambiar la decisión. La célebre mentada de madre del gobernador Emilio González Márquez fue tras haberse empeñado en gastar dinero público en la construcción del Santuario de los Mártires. La mentada resolvió por sí sola el tema, pero si llegó a ese nivel fue porque la presión era ya muy alta. Un tuit innecesario tomando postura sobre la presa de Zapotillo le costó al gobernador Aristóteles Sandoval un desgaste enorme con autoridades federales, al grado que cuando cambió su postura, cinco años después, la solución (que nos costó carísima en consultores de la UNOPS) no le ajustó.

El paso siguiente es cerrar heridas. Lo importante ya no es quién tiene o tuvo razón sino que en Jalisco exista una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres porque solo entonces podremos decir que todo esto tuvo sentido.

