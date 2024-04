La pesadilla continúa para Julio Urías

Ya hay fecha para conocer con exactitud lo que deparará el futuro al serpentinero mexicano Julio César Urías Acosta, quien desde el pasado 23 de septiembre del año pasado vive una pesadilla a raíz de la acusación que pesa sobre su persona tras haber sido puesto a disposición de la justicia de los Estados Unidos de América del Norte, imputado por agresión conyugal.

En horas de la tarde del pasado martes 9 de abril, el medio TMZ detalló mediante un informe que el pitcher azteca enfrentará cinco diferentes cargos en lo cuales se pueden leer: agresión conyugal, agresión doméstica, encarcelamiento falso y dos más sin detalles.

Según TMZ, la lectura de los cargos apuntados para Julio Urías estaría prevista para el próximo 2 de mayo. Además, el medio tuvo acceso a fuentes policiales y estos compartieron la versión del suceso en Los Angeles.

«Nos dijeron que Urías y Daisy se pelearon después de que el lanzador se tomara fotografías en el evento con fanáticas. En un momento durante su discusión, nuestras fuentes afirman que Urías tuvo contacto físico con ella… Supuestamente rodeándola con su brazo, golpeándola contra una cerca y tirando de su cabello», detallaron los encargados de tomar el caso a representantes de TMZ.

Desde el pasado mes de septiembre de 2023 el zurdo, en aquel entonces, jugador de Los Angeles Dodgers, fue acusado por su esposa y posteriormente arrestado por cargos de agresión física.

Luego, en el mes de enero de 2024, el Fiscal de Distrito decidió no presentar cargos por delitos graves y refirió el caso a la Fiscalía de Los Angeles. A partir de ello, fue mucho lo que circuló del pitcher sinaloense. Desde intenciones de marcharse a la Liga Japonesa, como también jugar con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana.

Julio Urías llegó a la Agencia Libre en el mejor momento de su carrera tras hilvanar tres grandes temporadas antes de llegar al mercado. Expertos han dicho recientemente que el mexicano pudo haber perdido la oportunidad de firmar por al menos $200 millones en el mercado reciente.

Cabe destacar que el lanzador de 27 años de edad se mantiene bajo Licencia Administrativa de Major League Baseball.

Ahora la polémica radica en si podrá o no lanzar en el béisbol profesional de México del nivel triple A, es decir en los circuitos máximos del deporte rey en nuestro país que se juegan en primavera verano en este caso la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que se desahoga en otoño-invierno, aunque ya el presidente del circuito veraniego Horacio de la Vega, había adelantado no sería posible que en la próxima campaña Urías tenga un lugar.

La otra opción sería la Liga nipona como en su momento lo hizo Roberto Osuna, quien incurrió también en violencia familiar y fue suspendido 80 cotejos-, y ello siempre y cuando aún conserve la forma física y no decaiga psicológicamente.

La conducta inadecuada, totalmente fuera de las normas morales, además de antideportiva, contrario a la legalidad, y a lo que se ha venido procurando no solamente en el béisbol profesional de Grandes Ligas sino en la mayoría de los deportes de conjunto de formato de gran espectáculo en el vecino país del norte, tiene pues en serios problemas al mexicano Julio César Urías Acosta, quien ya vio borrada su huella de la organización de Dodgers de Los Ángeles que nada quiso saber más de él, y no exagero si advierto corre el riesgo de no volver a jugar en la Major League Baseball (MLB). Ya veremos que se determina el 2 de mayo. Solo queda esperar y desear no sea el fin de su carrera profesional.