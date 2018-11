La peli de Cuarón

Como dijo mi amiga Vanessa Bauche en sus redes sociales: “México es Metasurrealista”. Y yo agregaría “Supra-metasurrealista” frente a un hecho tan revelador como el que alcanzamos a ver con el aterrizaje de la película “Roma” de Alfonso Cuarón, en las salas mexicanas. Nomás para poner así, bajita la mano, las cosas en perspectiva… “Roma” ganó el León de Oro en Venecia (uno de los festivales más prestigiados del mundo), la revista “Time” ha señalado esta última pieza del cineasta como uno de los mejores filmes del año, y hay quienes han afirmado que es la mejor película mexicana en décadas. Yo, no puedo declarar tal cosa pero reconozco (hasta la conmoción) el gran talento de Alfonso Cuarón para contarnos historias a través de la pantalla desde diversas pistas (desde el logro técnico -inédito- en “Gravity” hasta nuestros días). Cuarón no es un buen cineasta, es brillante.

Pues ese cineasta ha pedido a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Quiero muchas más funciones en Mexico, tenemos todas las salas que hemos podido conseguir que, tristemente, son 40. Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá en 57 salas y en Corea del Sur en 50. ‘Roma’ está disponible a todas las salas que la quieran exhibir”.

¿Le suena familiar? ¿Lo cree usted posible? Es inconcebible hasta la médula, pero sí, ese es nuestro país. Y sin querer ser agresiva, me atrevo a decir que Cinépolis y Cinemex deberían sentirse aludidos, reaccionar y responderle a Cuarón. Responder por una película como “Roma” y por todo lo que puede significar para nuestro país, será el filme que representará a México en los premios Goya y en la noche del Oscar.

A partir del 21 de noviembre, la película se exhibirá en algunos espacios de Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara (búsquela en la sala Guillermo del Toro del ICC, CINETECA FICG y en el Cine Foro de la UdeG).

Esto que pasa, este “hacer como que no veo” de las grandes cadenas de cines, sucede en lo local, es muy mexicano y pasa en todas las áreas.¿Cuánta de la gente con talento tiene espacio en lugares optimos para su desarrollo? O ¿Cuánta gente sin talento e incapaz se encuentra ocupando un puesto, un lugar, una sala, una pantalla, “desarrollando” una labor, tarea, trabajo que realmente podría hacer otro? ¿Qué tiene que ver esto con Cuarón? Pues que en este país, no importa lo que hagas y lo que logres, si llegaste y la banca está ocupada, pelas. En este país, si tu obra, producto o gracia no coincide con los intereses pactados, pelas. Hacemos como que no vemos. Mejor, hacerle como que no hay bronca. Ya le aplaudiremos en el Oscar.