La oposición digna

En todo sistema político la oposición parlamentaria tiene un papel tan importante como el de la fuerza gobernante. En estos tiempos tan adversos a una pluralidad política consistente en el país, debemos recuperar esos nichos y casos extraordinarios que sirven para dar una batalla argumentativa sólida en donde pareciera quererse imponer un sola visión en los asuntos públicos. Es en estos tiempos en donde se debe reconocer todo intento de preservar las funciones de la crítica propositiva y de ciertas luces de orientación política.

Lo anterior viene a colación por el papel que ha desempeñado, desde 2018 y recientemente en los debates acerca de la reforma al Poder Judicial, el senador por Jalisco Clemente Castañeda Hoeflich en la tribuna de la Cámara Alta, espacio de representación por antonomasia del pacto republicano que nos define como Nación.

En su más reciente encargo en la función pública, la de integrante del Senado de la República, Clemente ha sostenido una firme y digna posición crítica ante el régimen, una oposición virtuosa y persistente. No ha sido una tarea sencilla, conocemos y hemos asistido a presenciar manifestaciones tangibles en los que el poder presidencialista, con todas las herramientas que tienen a su alcance, formales e informales, acosa, acorrala, presiona, intimida y doblega a quienes define como sus enemigos para imponer su voluntad.

En lo que va del sexenio que está por terminar, Clemente Castañeda ha defendido las instituciones democráticas y el Estado de derecho con argumentos, poniendo en el centro de sus intervenciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; rechazó una reforma electoral regresiva que fue impulsada por el presidente de la república; dio la batalla para denunciar la parálisis forzada del INAI, el órgano constitucional autónomo que garantiza los derechos de acceso a la información pública y de protección de nuestros datos personales; criticó la militarización del País y propuso un diálogo abierto para reencauzar una estrategia nacional de seguridad pública que atienda la enorme crisis de violencia por la que atravesamos; impulsó una agenda laboral de avanzada y ha sostenido los derechos de las mujeres como prioridad en sus propuestas, entre muchas otras iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida en Jalisco y en México.

Todo lo anterior lo hizo con ideas, anteponiendo la institucionalidad y el Estado de Derecho, pero sobre todo dando la cara, no desde el anonimato sino en la tribuna del Senado de la República. Sus propuestas e intervenciones, era de esperarse, lo han vuelto blanco de ataques y de críticas. No han sido pocas las voces que atacan, incluso desde el anonimato, la claridad de ideas y la firmeza de los principios del senador Clemente Castañeda. La crítica fundamentada es necesaria en una democracia, incluso es deseable una discusión abierta de interpretaciones, pero la desinformación deliberada no ayuda a la discusión constructiva. Las críticas sin argumentos y las suposiciones sin pruebas no contribuyen a enriquecer el debate público, tienden más bien a manipularlo y a desinformar, o bien obedecer a una estrategia de linchamiento mediático.

En los tiempos que corren en nuestra vapuleada vida republicana hacen falta más casos como el de Clemente, representantes que den la batalla por más compleja y ardua que ésta parezca; que antepongan una valiente oposición en medio de las presiones suscitadas como las que presenciamos durante las discusiones sobre el Poder Judicial.

Como jalisciense, originario de la cuna del Federalismo, me da gusto atestiguar que el senador Clemente Castañeda encabece a una oposición digna -hecho reconocido por propios y extraños-, dando una batalla frontal ante los intentos de centralización del poder; que encabece dignamente a una minoritaria, pero intensa fracción parlamentaria con valentía, pero sobre todo con razonamientos y con el Estado de Derecho como guía de navegación.