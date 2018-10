Una ola verde recorre Latinoamérica. Las mujeres en pie de lucha por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo han adoptado la pañoleta verde como estandarte para enfrentarse a decisiones que ellas consideran atentan contra sus libertades. No deja de ser curioso, y yo diría maravilloso, que se haya adoptado la pañoleta verde, el símbolo de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, las de hijos y nietos desaparecidos en Argentina, uno de los más profundos movimientos contra el olvido y el derecho a la vida, para luchar ahora, 40 años después, por el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones.

El aborto es, ha sido y será, uno de los temas más controversiales del último siglo. Ahí se catalizan las ideologías, los temores, las visiones, las formas de control y de liberación de las mujeres. Los grupos conservadores suelen enfocar sus baterías en esta lucha porque detrás de ella hay, a fin de cuentas, una batalla por la sexualidad. A estos grupos no los vemos en las calles exigiendo el derecho a la vida de los miles de jóvenes desaparecidos, o de los migrantes que buscan ganarse el derecho a una vida digna. Su batalla se concentra solo en el aborto, en lo que ellos llaman el derecho del más débil, el no nato; es el útero en manos de la iglesia. Del otro lado lo que se pelea es algo mucho más que aborto o no aborto, es el derecho al propio cuerpo, a la sexualidad y a la libertad.

La ola verde se hizo presente la semana pasada en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Mujeres, en su mayoría jóvenes, exigieron, y ganaron el derecho a discutir abiertamente su sexualidad y su derecho a decidir. En la Ciudad de México tomaron las calles. En Argentina la discusión en las cámaras sobre el tema del aborto se convirtió en un movimiento que fue mucho más allá del derecho a decidir para convertirse incluso en un tema de representatividad. La apostasía voluntaria, esto es la renuncia libre y consciente a pertenecer y a ser representado por la Iglesia católica se convirtió en un movimiento mucho más allá de aborto o no aborto: filas de mujeres y hombres con pañoleta verde acudieron a los templos a reivindicar el derecho a la apostasía, que significa renunciar a su pertenencia a la comunidad católica porque ésta no los representa. En Brasil las mujeres salieron a las calles a protestar contra lo que consideran políticas fascistas del Gobierno conservador de Michel Temer que, de la mano de las iglesias evangélicas y el movimiento Provida, han querido moralizar la vida privada desde el Gobierno.

No es pues solo el aborto lo que está a discusión. La ola verde es un movimiento mucho más profundo y tiene que ver con mujeres recuperando lo que es suyo y solo suyo: el derecho y la libertad sobre su propio cuerpo.

