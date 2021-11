La ocurrencia de los ausentes

Querida FIL:

Hace tiempo que quería escribirte una carta. Me era natural quererte dedicar una canción o bailarte algún movimiento pero no, para qué si a ti lo que te gustan son las letras. Hace 35 años que vives y das vida a esta ciudad que tanto te está agradecida. Pusiste tú a Guadalajara como el epicentro literario del mundo en el que año con año te vienen a recorrer y honrar cientos de profesionales de este mundo maravilloso de las ideas consagradas y tangibles. Yo siendo contemporánea tuya, nos he visto crecer de maneras paralelas pero tú, tú te has vuelto una semana esperada y deseada en el que uno se encuentra con amigos vivos y autores muertos que están ahí ansiosos por ser tocados, reídos, llorados, digeridos y aplicados. Qué es un buen libro si no es aplicado. Es que yo me he encontrado con gente de una sabiduría inmensa que no sabe leer y gente muy culta que poco aplica a la vida todo lo que sabe. Qué extraño es el conocimiento, qué repulsión me provocan los snobs que hacen alarde de lo que han leído queriéndose inclusive adueñar del trabajo, del pensamiento, de la vida de otros.

Personajes de todos tipos llegan a ti queriendo salpicarse un poquito de todo lo que significas para quienes realmente están interesados en imaginar. Ah la imaginación, aquella amiga de los curiosos y enemiga de los políticos. Sabes que muchos de mis recuerdos más queridos en la ciudad, han transcurrido entre talleristas siendo muy niña todavía, en tus pasillos encontrándome con grandes figuras, en el foro de la Expo, recientemente en algún encuentro lleno de burbujas y en casa abriendo los tesoros por leer y escogiendo el siguiente texto. La experiencia de que sea en casa nos hace sentir a los tapatíos muy especiales, en la radio y en los periódicos, en los susurros de los exponentes desde semanas antes se empieza a especular sobre planes, meriendas, cenas y reuniones que definitivamente poco tienen que ver -si se es frío- con los libros. Pero al final tú, la FIL, la Feria Internacional del Libro encuentras alguna mente libre de prejuicios o haces espacio en otra para quedarte ahí, llenando de grandes recuerdos y hermosas tareas por cumplir todo un año hasta que llegue la siguiente edición con el siguiente invitado de gala.

Quién en su sano juicio se ha perdido de tal experiencia. La soberbia es la peor enemiga del conocimiento y del auto conocimiento. La agenda del gobernador estaba llena pero apenas el viernes por la noche se le veía sonriente y feliz cenando con el boxeador de talla internacional Saúl “Canelo” Álvarez. Nadie lo juzga por eso, pero para todo hay tiempo. Para todo, menos para por lo menos asistir a inaugurar la FIL. En fin, es clarísimo el interés que tiene por la cultura, basta ver…

