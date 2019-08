La movilidad urbana es una agresión continua

Los atascos vehiculares de diferentes tamaños son realmente imposibles de evitar en nuestra metrópoli. La causa principal desde antes ha sido el infame proyecto de vialidad que tenemos, además aumentan más de 500 automóviles diarios en la ciudad, ocasionando congestionamientos continuos no solamente en horas pico y aumentarán más porque esta semana inicia el regreso a clases en todas las instituciones educativas.

Desde hace varios años propusimos y se insistió en que se consolidara la regionalización de Jalisco, planteamos diferentes sistemas y fórmulas y jamás los gobernadores hicieron caso de ellas.

Antes que hubiera anillo Periférico propusimos al Gobierno que para la consolidación de la planeación de Guadalajara se adquirieran tres kilómetros de ancho en un anillo alrededor de la ciudad, cuando el precio del terreno era mínimo e insignificante. El Gobierno no hizo caso y el director de Obras Públicas en ese tiempo trazó el Periférico sin ninguna planeación adecuada.

Actualmente los innumerables y continuos atascos son una amenaza para la calidad de vida de los habitantes de la gran Guadalajara.

Tenemos ahora la esperanza de que el gobernador Enrique Alfaro tiene una visión clara y decisión de mejorar este enorme problema que es la movilidad urbana. Entre las buenas acciones consiguió que el Gobierno federal termine la Línea 3 del Tren Ligero como lo prometió a finales del presente año; esto ayudará en la transportación de los tapatíos, aunque fue un proyecto que pudo haber quedado mucho mejor si no hubiera sido dirigido por el inepto secretario de SCT del Gobierno anterior, Gerardo Ruiz Esparza, quien es abogado y no tiene la menor idea de lo que es la vialidad ni la construcción, no dejó que el Gobierno del Estado opinara y, de paso, cometió una gran agresión a la imagen urbana de la metrópoli.

Lo bueno es que ya el gobernador Alfaro consiguió también que se realice la Línea 4 y convenció a Andrés Manuel de realizar el Peribús alrededor de la metrópoli, que será de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región metropolitana.

El gobernador Enrique Alfaro tiene la visión y decisión de consolidar la regionalización de Jalisco y la posibilidad de realizar la red de transporte colectivo regional que consolidaría la regionalización del Estado.

Normas urgentes para la movilidad urbana

Tenemos un secretario de Movilidad, Diego Monraz, técnico, con conocimiento de lo que es vialidad y movilidad urbana, además tiene experiencia exitosa en cargos anteriores.

Me dirijo a ti, Diego, que te conozco y sé lo capaz que eres y que estarás de acuerdo con las normas que te propongo.

Debe implementarse el criterio de “cero tolerancia”.

“Preferencia alterna” en cruces de calles que no tienen preferencia definida como Av. López Mateos o Av. Américas, sino en calles urbanas normales; ahí debe implementarse, como ya existe en varias ciudades de la República, el alto obligatorio al llegar a la esquina y el paso alternado en el cruce de ambas arterias con señalamiento.

Rediseñar las paradas obligatorias de los autobuses urbanos, que sean a media cuadra, no en las esquinas y mucho menos donde hay semáforos, porque bloquean el tránsito, éstas pueden ser cada cuatro cuadras.

Cuando se produce un alcance menor entre dos vehículos, detienen el tráfico dos horas o más sin moverse hasta que llegan los ajustadores de los seguros y la Policía de vialidad. La tardanza se evitaría de forma sencilla: todos los conductores llevan un celular, deben tomar una fotografía cada uno y quitarse inmediatamente desbloqueando el tránsito; esto deben aceptarlo las aseguradoras, obligadas por la Secretaría de Movilidad.

No debe haber semáforos en las glorietas, haciendo que se detengan los vehículos a media glorieta, puede haber en las calles que permiten entrar a la glorieta, pero no dentro de ella, como está probado en Europa y en EU; aquí la glorieta Monraz que es bastante grande no tiene semáforos, circula mucho tráfico y no ocurren accidentes por esa causa, la preferencia la tendría el que da vuelta a la derecha. Eso hay que realizarlo en la glorieta Minerva; evitaría bloqueos diarios.

Debe actualizarse la tecnología y la calidad de los semáforos en las avenidas principales, debiendo estar sincronizados para agilizar la circulación.

Rehabilitar y substituir luminarias en túneles de pasos a desnivel, la mayoría no están completas en su funcionamiento, además la luz es de pésima calidad, lo que provoca un cambio en la capacidad del conductor al entrar al túnel.

Se debe evitar que grandes vehículos de carga atraviesen la zona urbana de Guadalajara, implementando a como dé lugar “cero tolerancia”, ya está realizado el gran libramiento para que lo usen esos vehículos de carga.

Es necesario renovar algunos señalamientos que son gran peligro, hacerlos visibles, como el que está comunicando la entrada de la Carretera de Chapala a la Av. Lázaro Cárdenas.

Debe castigarse con una multa importante al conductor de vehículo que esté usando el celular.

Determinar un horario adecuado para que se estacionen los grandes vehículos necesarios en la construcción y no lo hagan a todas horas bloqueando las calles.

Después de haber mencionado estas sugerencias para implementar normas estrictas, aunque se haya repetido esto desde hace varios años, es muy importante que se lleven a cabo. Estoy seguro que al realizarse mejorará grandemente la eficiencia en la movilidad urbana y la calidad de vida de la comunidad tapatía, sobre todo, ahora que vivimos un laberinto y caos en movilidad.