La libertad nos importa un pepino

Se encuentra en plena discusión. Se trata de la crítica a López Obrador sobre el nombramiento de la señora Nestora Salgado como candidata al Senado por parte de Morena, PT y PES. Las razones son del todo conocidas. Como líder de la policía comunitaria en Olinalá Guerrero desde 2012, -a decir de sus acusadores-, retuvo aproximadamente a 50 personas en contra de su voluntad y sin mediar explicación alguna, incluyendo menores de edad. Además según las víctimas, pedía dinero o bienes a cambio de su libertad. Entre tanto, eran sujetas a un proceso de “reeducación” mediante malos tratos, golpes, abusos de todo tipo, hacinamiento, falta de alimentos, insultos, vejaciones y falta de atención médica, entre otras barbaridades.

Finalmente en 2013 la entambaron por secuestro, homicidio y robo, pero para 2016 salió libre por cuestiones de procedimiento (sin decidir sobre el fondo), aún cuando a la fecha existen varias causas pendientes de resolver. Pero en realidad no es de extrañar. Desgraciadamente en México, además de la cultura de la corrupción -sí es un problema cultural o histórico-, tenemos una cultura de falta de respeto a la libertad de las personas. La libertad es un bien (cuando no un mal) de quinta categoría. No por nada no podemos entender los beneficios de nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Además no vemos con malos ojos las malas condiciones del apresado o secuestrado, o para decirlo bonito, “en proceso de reeducación”.

Para muestra un botón gigante, fácilmente ubicable en prácticamente todos los rincones del país. Donde son las propias autoridades las que se hacen patos mirando hacia otro lado, permitiendo una buena cantidad de delitos a plena luz del día y con la complicidad de la sociedad. A veces llegando a ocurrir homicidios y tráfico de drogas. Finalmente se trata de lo más “pinche”. De gente cuya vida es prácticamente inmerecida. Personas consideradas animales si bien les va. Sin derecho a decidir sobre su propia libertad, a pesar de no haber sido procesadas por delito alguno.

Me refiero por supuesto a los llamados “anexos” o los sitios más rudos para la supuesta rehabilitación por el uso excesivo de drogas o alcohol. Lugares sobre los cuales cualquiera puede hacer una breve y simple mini investigación a través del buscador de su preferencia. Ahí encontrará escenarios dantescos. Escalofriantemente similares a los de reeducación de la señora Nestora. Mismos métodos, misma crueldad. Mismos resultados: nada positivo. Todo negativo. Con la adición de mezclar a verdaderos delincuentes a veces escondidos de la justicia en esos lados, junto con no delincuentes. Donde los golpes, los castigos, el abuso sexual, el hacinamiento, la falta de higiene y de buena alimentación es lo regular. El maltrato y la humillación como método de reeducación. Quizá la única diferencia con lo atribuido a Nestora, es que a los retenidos en los anexos en contra de su voluntad y sin justificación legal (como es en la mayoría de los casos) no solo los detienen ilícitamente los mandamases de esas cloacas, sino con la coparticipación y anuencia de los familiares de la víctima. Los familiares se vuelven victimarios, sabiéndolo o no, pero eso no importa.

Porque nos parece normal. La libertad no es relevante, es accesoria en nuestra cultura. Digo, el que Nestora será senadora es un buen indicio, ¿o no?

