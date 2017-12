La lengua de Andrés y los pasos de López

La lengua de Andrés es hoy el peor obstáculo de los pasos de López. Si un candidato no tiene margen de error es Andrés Manuel López Obrador. Es cierto lo que denuncia: los medios están esperando que se equivoque para aventar carretonadas de críticas. Él dirá que es porque los medios son parte de la mafia del poder; los medios, que han aguantado una y otra vez las ofensas, justificadas o exageradas, del eterno candidato, lo están cazando. Pero no hay sorpresa: si López Obrador imaginaba que la campaña sería diferente está fuera de la realidad. Hay un interés específico de los grupos de poder de este país de que no llegue al gobierno y por lo mismo cada error que cometa se lo van a cobrar al doble que a cualquier otro candidato, y él lo sabe.

Seamos sinceros: si el disparate de la amnistía al narco lo hubiera dicho Meade el mismo coro que hoy le cae a palos a Andrés Manuel estaría discutiendo la pertinencia de la propuesta. Pero lo cierto es que es un disparate y que la amnistía no puede ser una salida al conflicto en que vive este país. Y no lo es por una sencilla razón: plantear una amnistía es reconocer al crimen organizado como parte beligerante, es darle a la tan criticada guerra al narco de Calderón estatus de conflicto bélico.

En una elección tan enconada como la que vivimos, las críticas a López Obrador tienen poco efecto. Quienes creen en él (porque a estas alturas lo que tiene El Peje es un grupo de fervientes seguidores más parecidos a un sistema religioso que a un partido) no cuestionarán nunca sus palabras; quienes lo detestan solo confirman su odio. Pero este tipo de declaraciones sí pesan cuando se trata de definir el voto útil, todos aquellos que, me incluyo en ellos, vamos a esperar hasta el último segundo para votar por quien nos parezca menos peor.

La ley de seguridad interior es una salida tan falsa como la de la amnistía y sin embargo ahí está, a punto de aprobarse en el Senado

Es sin duda preocupante que las campañas tengan ese nivel de ocurrencias sobre el problema más delicado del país; que el candidato con mayor intención de voto en estos momentos crea que pueda darse el lujo de improvisar en un asunto tan delicado, pero más lo es que ninguno de los otros precandidatos haya podido articular una propuesta sobre el tema. La ley de seguridad interior es una salida tan falsa como la de la amnistía y sin embargo ahí está, a punto de aprobarse en el Senado, y aplaudida por no pocos líderes de opinión.