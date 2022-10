La injerencias de de Andrés y Adán

Cada dia estamos peor; ahora resulta que el secretario de gobernación deja a un lado su responsabilidad y ya le entró al baile del divisionismo, mientras que el presidente se quiere convertir en ‘jefe de información’ de los medios y quiere dictar ‘línea’ sobre lo que se publique y lo que se ignore.

Tanto Adán Augusto López Hernández como Andrés Manuel López Obrador dieron la nota fuerte del principio de semana con las declaraciones sobre la violencia que se vive en México y la invitación al secretario de gobernación a comparecer en la Cámara de Diputados para hablar sobre los hacktivistas de Guacamaya.

López Hernández había dicho que Guanajuato, Jalisco y Michoacán “estaban convertidos en paraísos de la incidencia delictiva”, a diferencia de los estados gobernados por Morena. La respuesta de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fue certera e inmediata al señalar que “No quiero contestar con ofensas y mentiras. Jalisco, con datos que ha presentado el presidente de la República, está por debajo de la media en la incidencia delictiva nacional”.

Mientras que sobre el rechazo del secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el encargado de gobernación señala que el militar canceló su reunión con los diputados debido a que se le había enviado una carta en términos “irrespetuosos” -donde se le pedía reconsiderara que fuera en el Cámara de Diputados-, cuando en la invitación que se hizo pública de manera respetuosa se le dijo que “la idea de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacía con los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la SEDENA”, donde el mismo general había propuesto recibirlos y despues canceló.

Esto último dio pie a que en la mañana de ayer, al preguntarle sobre esa negativa del general a reunirse con los diputados, el presidente dijera: “Es politiquería, no le den importancia a eso, no es nota, no, no, no, no es nota”.

En lo que corresponde al secretario de Gobernación, en lugar de dividir y confundir su responsabilidad con andar en campaña política -porque esa impresión provocó-, habrá que recordar que la dependencia que tiene a su cargo debe atender primordialmente “el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo social y el bienestar”, según se lee en las descripciones de responsabilidades en la página oficial del Gobierno de México.

Y por lo que corresponde al presidente, no conforme con criticar y querer exhibir a los medios o periodistas que discrepan de cómo lleva las riendas del país, ahora quiere ‘dictar línea’ editorial, diciendo qué “es nota” o cuál no lo es. El mandatario tiene todo el derecho a negarse a contestar, no está obligado a responder todos los cuestionamientos que se le hagan, pero no evadir hablar de un tema tan delicado -como fue el hackeo- y tratar como Jefe de las Fuerzas Armadas, de aclarar por qué el secretario de la Defensa Nacional -su subalterno- no puede ventilar ante los ‘representantes del pueblo’ el problema al que se enfrentan, cuando la intención de los diputados es ayudar a que la historia no se repita. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net