La imaginación de los infieles

Pues aunque no lo crean ustedes, pero se puede ser infiel con la imaginación. No se necesitan actos impuros y citas secretas para darle la espalda al compromiso conyugal.

¿Cómo es que sucede esto? Es más sencillo de lo que parece, basta llevar en mis recuerdos y en mi corazón mis amores del pasado, antes de casarme, para vivir pensando en el novio de mi juventud y así vivir simulando a veces, que se ama a la pareja presente, pero en realidad se vive más fuerte el recuerdo y el deseo de lo vivido.

Es muy interesante, pues con la imaginación y la memoria se pueden recrear todo tipo de emociones y sentimientos que se han gozado en el pasado y traerlos al presente de una manera muy especial. Y todo de tal manera que la pareja nunca se dé cuenta de nada.

He conocido mujeres que en cada beso que le dan a su esposo, en realidad no están sus labios, sino los de su primer amor.

Suele pasar que los amores juveniles son tan fuertes y determinantes que nunca se olvidan y dejan tal huella que están como una sombra mágica presentes en la imaginación. Se suspira aún por aquellos deliciosos momentos. Y los acontecimientos del momento no le llegan ni tantito a los mentados romances.

Especialmente brotan cuando hay una crisis sexual o conflictos con la pareja y se despiertan las encantadoras relaciones amorosas del pasado, para remplazar a las situaciones desagradables y tortuosas del presente. Una nostalgia de los buenos tiempos.

La infidelidad está presente cuando se nutren y consienten, cuando se invocan y generan excitantes sensaciones que regeneran los amores de otros tiempos.

Es que lo llevo en mi mente, aún están vivas sus palabras, me duele tanto haberlo dejado ir, es que nada de lo que he vivido hasta ahora se acerca a lo que viví con mi primer amor. Las personas de este tipo, están contigo, pero su mente o corazón están en otro lado.

Les cuesta trabajo entregarse plenamente, porque sus amores pasados los persiguen sin tregua y permiso. Las imágenes o situaciones se presentan inesperada e involuntariamente, y en ocasiones resultan muy difíciles de sacudirlas.

Los infieles de imaginación y mente, son discretos y escurridizos, no van a soltar prenda alguna. Saben que están atrapados en el pasado y no quieren lastimar a su pareja actual. A la que realmente le manifiestan amor y cariño. Pero... el pasado no lo dejan atrás.