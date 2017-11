La generación del Caos y cómo danzar sobre las olas

“Las tecnologías de la información y comunicación basadas en la microeléctrica permiten la combinación de todos los tipos de comunicación de masas en un hipertexto digital, global, multimodal y multicanal”. M. Castells

“En el principio Eurínome, diosa de Todas las Cosas, surgió desnuda del Caos, pero no encontró una base sólida en la cual apoyar sus pies, así que separó el mar del cielo danzando sola sobre las olas”. R. Graves.

Sí. He reído con mis hijos al señalarlos como millennials para justificar su solipsismo, al verlos atragantando información en un rincón, con solo casi un aparato reflejado en sus ojos. Hago lo mismo. Sea en papel o electrónico. Ellos igual, pero con sus propias lecturas de las cuales, hay hasta casi satánicas por aquí rodeados de libros. No me disgusta y a ellos tampoco. Igual ocurre en casa de mis padres. Su solipsismo desde antes era solo de papel pero ahora están en lo mismo. Un libro por ahí, por lo menos una tableta o aparato directo a todo el mundo, al lado. Todos estamos conectados. Todos. Con un libro a la mano y la conexión. Por supuesto no estoy platicando de lo de diario.

¿Cual es la diferencia entre las generaciones? ¿Quienes son los causantes de decirles millennials a nuestros hijos, o nietos como si fueran casi extraterrestres, maniáticos de aparatos electrónicos, o unos vagos, inestables y principalmente presuntuosos y exigentes de basura electrónica? ¿Acaso no la juventud siempre es irrespetuosa, y reta? ¿De veras hay tanta diferencia entre nuestras vagancias —no se hagan— y las de ellos? La gente sigue buscando lo mismo. Pecar de la forma más benigna lo mejor posible sin dejar rastro, entre otras cosas más pulcras, o al revés. ¿O eso ya cambió? Tampoco creo en la diferenciación de generaciones ante el fenómeno tecnológico actual. Es una clasificación arbitraria. Más tomando en cuenta como se armó la tecnología actual. A punta de mucha suerte. Es una cuestión de manejo y de habilidad. Hay niños muy maletas para la electrónica como hay adultos iguales. Y al revés. No es una cuestión de edad. Es de circunstancia. Y a todos nosotros nos está tocando. A todos. Nos guste o no. Todos los que estamos aquí estamos presenciado nuestro caos. O quizá un renacimiento 2.0

Estoy confundido también. El poder tecnológico nos tiene atrapados a todos. No podemos ver referencias en los antiguos libros salvo algunos de ciencia ficción y además no acertados. Separar más el mar del cielo. Estamos como al principio. Como en la expulsión de Eurínome del Caos. Y todos juntos. Danzar sobre las olas. Como se pueda. Con un renacimiento 2.0.