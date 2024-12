La evolución patrimonial de Alfaro

¿Cuál era el patrimonio de Enrique Alfaro antes de ser gobernador y cuál es ahora? Por increíble que suene, su patrimonio se hizo cada vez más pequeño, opaco y difícilmente rastreable. Apelo a tu paciencia, lector, porque usaré cifras que reflejan ese desorden.

En 2015, antes de asumir como alcalde tapatío, Alfaro hizo público su patrimonio de 41 mdp producto de su “actividad empresarial y diez años de vida pública”.

Esto incluía la suma de sus autos (1.4 mdp); ahorros e inversiones (10.6 mdp); su sociedad en Ocean View (3.7 mdp); el inmueble Casa Boreal (1.1 mdp); un departamento (260 mil pesos) y cuentas por cobrar (2 mdp) producto de la venta de Laboratorios Nordín de su familia.

2018

En la versión pública de la declaración patrimonial del gobernador presentada al iniciar el sexenio, disponible en la web de la Contraloría estatal, Alfaro reportó:

Un solo ingreso anual en 2018 por 1.1 mdp producto de su cargo como alcalde tapatío.

También declaró un patrimonio valuado en 20.8 mdp -la mitad de lo reportado tres años antes- correspondientes a dos casas y dos departamentos, tres terrenos, un vehículo, menaje, obras de arte, ahorros e inversiones (en @jnlomeli comparto la lista y montos).

2019

Este año declaró un ingreso anual por 1.6 mdp correspondiente a su sueldo como gobernador más 204 mil pesos por arrendamientos.

El gobernador sólo reportó ser dueño de una casa de 5.7 mdp. El resto de propiedades, fincas, departamentos y terrenos, desaparecieron. Tampoco indicó poseer vehículo.

Y notifica la existencia de diez cuentas bancarias e inversiones a su nombre con valor de 9.8 mdp y un adeudo al IPEJAL de 1.9 mdp.

Su patrimonio total descendió otra vez (alrededor de 15.5 mdp).

2020

Este año cambiaron -para mal- los formatos y criterios de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales producto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Implicó que mucha de la información financiera comenzó a testarse (ocultarse) por seguridad.

En ese año, Alfaro declaró ser dueño de una casa y tener deudas por 5.8 mdp con American Express y otro pasivo sin especificar. También informó de siete cuentas bancarias e inversiones, pero ya no se especifican montos, lo que impide seguir la evolución patrimonial.

Además de su salario como gobernador, recibió un ingreso extraordinario por “rendimientos” de 4 mdp más 204 mil pesos de arrendamientos.

2021 y 2022

Su patrimonio se mantuvo sin cambios mayores. Declaró poseer una casa y un terreno, y registró sólo su ingreso salarial como mandatario, las mismas cuentas bancarias y sus arrendamientos anuales menores a 200 mil pesos.

2023

Esta es la última declaración patrimonial presentada en mayo pasado y correspondiente a 2023.

Alfaro reportó un ingreso extraordinario de 12 mdp por la venta de un inmueble (no indica cuál); señaló ser propietario de dos casas, la adquirida en 2016 con valor de 4.5 mdp y una más de la cual no se proporcionan datos, más un ingreso de 193 mil pesos por rentas. No reportó poseer auto, menaje u otros.

De esta revisión se pueden extraer dos conclusiones: las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales son una vacilada. Los formatos y reservas de información impiden dar un seguimiento puntual a la evolución del patrimonio de un funcionario.

Y la segunda: el patrimonio de Alfaro, con lo poco que se alcanza a ver, tiene un comportamiento muy dinámico, peculiar en alguien que ha dicho que ejerce el poder para ayudar, no por dinero. Confiamos en que tendrá la liquidez para sortear una nueva vida en euros.

Escribo esto el último día de la gestión de Alfaro porque un día, que ojalá no tarde, quizá resulte útil como antecedente. Que quede, pues, constancia.

¡Hala Madrid!

jonathan.lomeli@informador.com.mx