La esquina mejor pagada de la historia

Ya en diciembre de 2023 se alineaba el enfrentamiento entre el estadounidense David Benavidez y el cubano David Morrel Jr. Tiempo en el que competían en la categoría súpermediano, por la que continúa el tránsito, en su mayoría, de boxeadores de media tabla. Benavidez ya con abundante publicidad ganada a costa de Saúl "Canelo" Alvarez, y Morell Jr., con asenso vertiginoso, nocauts vistosos con declaraciones cascabeleras que atrajeron a más aficionados asombrados, la estrategia en recientes años para posicionar la marca, al público le entusiasma ver a su favorito en acción, el oponente, los registros, los historiales, a los más no les interesan, un fenómeno que debe emparejarse con la vanguardia tecnológica, ver el momento del nocaut, la mejor exposición del repertorio, infinita publicidad en redes sociales.

En febrero Morrel Jr., declaró que Edgar "Berlanga simplemente no está a mi nivel. He visto sus peleas y no veo nada que me preocupe, yo lo destruiría. Si alguna vez subimos al ring juntos, lo noquearé en un asalto, garantizado. Ya sea Berlanga o cualquier otro, estaré listo para subir al ring y mostrarle al mundo de qué estoy hecho. Soy el mejor peleador en la división de peso súpermediano, y pronto todos lo sabrán", las palabras que quieren escuchar sus seguidores, los alborotó. Berlanga también es un exponente de medio pelo.

Morrel Jr., oriundo de Santa Clara, Cuba, está a la entrada de las grandes bolsas, palmarés de 11-0, 9 nocauts, y la dilatada trayectoria en terreno amateur, 130-2, ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil 2016.

Benavidez, también invicto, 29-0, 24 nocauts, debe tener únicamente en el presupuesto ganarle a Morrel Jr., su independencia en Las Vegas el 1 de febrero, cortaría cualquier liga que lo una con "Canelo". Es campeón mundial interino semicompleto CMB.

Saúl "Canelo" Alvarez podría enfrentar al estadounidense Terence Crawford en septiembre, y ganar una bolsa de 150 millones de dólares. El tapatío dijo que el campeón mundial súperwelter interino OMB, sólo ha ganado una pelea grande, es cierto. También es verdad que "Canelo" únicamente realizó tres peleas grandes, perdió con Floyd Mayweather Jr., y empató y ganó con "GGG" Golovkin, ediciones con las que no convenció a un sector del público como boxeador completo.

La pregunta obligada es, cuánto ganará su mejor esquina del mundo por estar presente con "Canelo" vs. Crawford. Si la esquina cobra el treinta por ciento de la bolsa, enriquecerá su cuenta bancaria con otros 27 millones de dólares, que sumados al porcentaje ganado desde la pelea con Shane Mosley en 2012, arrojaría el gran total de 115.4 millones de dólares.

Si "Canelo" es el boxeador que ha ganado las mejores bolsas de todos los tiempos, su mejor esquina del mundo también ha cobrado los mejores porcentajes de todos los tiempos... Y por ahí estaré atisbando.