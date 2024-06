La elección más desaseada…

La fiesta de la democracia terminó con resaca. Y de las que incapacitan. Justo cuando pensábamos que la vorágine política con la que nos bombardearon día y noche durante meses había llegado a su fin, surgió el llamado a un recuento de votos. La desconfianza por la forma en la que se desarrolló el proceso electoral en Jalisco motivó a quienes estaban abajo en las cifras a poner en duda la validez y el prestigio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Y tienen razón, porque el IEPC es el principal responsable del descrédito que arrastra.

Por supuesto, es criticable que el conteo de actas involucrara agresiones y violencia, pero también lo es que los paquetes electorales del Consejo Distrital 10, en Zapopan, se introdujeran a una bolsa de basura e intentaran trasladarlos en un vehículo particular a la Junta Municipal de Zapopan.

Defender que todo se hizo bien cuando uno de sus propios funcionarios reconoció frente a cámaras que sí se había roto la cadena de custodia llegó como otro resbalón añadido.

El IEPC es responsable, además, porque la publicación de los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ocurrió cuatro horas después de que se cerró la última casilla el domingo 2 de junio. En esa jornada hubo momentos en los que había más ganadores autoproclamados de la elección que urnas contabilizadas.

Porque México es Mágico, y Jalisco es México, el conteo rápido resultó tan veloz como un caracol escalando una fachada en comparación con las cifras que actualizaba constantemente el INE en la elección federal.

¿Más pruebas? Desafortunadamente, las hay. El funcionamiento interno del PREP en Jalisco, que se adjudicó de manera directa al Tec de Monterrey por más de un millón de pesos, tuvo fallas en la auditoría de seguridad. Detectó debilidades a un día de que se desarrollaran los comicios y, sin embargo, el sistema se puso en marcha.

Lo que ocurrió después ya todos lo sabemos y ahora hay una andanada de críticas de militantes de partidos que no aceptan los resultados y, sobre todo, de ciudadanos hartos porque la agenda de los políticos sigue atormentándolos.

La autoridad electoral ha sido tan endeble que permitió que, sin más, dos candidatos decidieran cancelar su participación a un debate horas antes de que éste ocurriera. Y, sin embargo, no hubo una sola consecuencia para ellos.

Por si fuera poco, en plena jornada hubo casillas que se instalaron tarde porque algunos funcionarios de plano decidieron no acudir. Funcionarios que tenían las papeletas en casa. Funcionarios que, de plano, fueron abordados por la Fiscalía de Delitos Electorales y la Guardia Nacional para quitarles los papeles y llevarlos a las urnas.

Las reacciones de los políticos tampoco ayudaron. Un boyante Pablo Lemus se declaró ganador de la elección por 20 puntos porcentuales arriba de Claudia Delgadillo, y eso sólo basado en sus encuestas de salida, las mismas encuestas que seis de cada 10 votantes no quisieron contestar porque… pues a ellos les dijeron que la tacha es secreta.

En esa coyuntura, también Claudia Delgadillo se declaró ganadora. Ambos montaron sus respectivos escenarios para irse a celebrar a La Minerva poniendo a cantar al ícono del regional mexicano de moda… y la autoridad electoral simplemente se quedó mirando.

Sí: la gente salió a votar y lo hizo por montones. Hubo quienes duraron tres horas y permanecieron bajo el Sol para llegar hasta la mampara. Y por eso es injusto que la decisión de la mayoría sea puesta en entredicho.

Pero hoy lo está. Y que el Instituto Electoral de Jalisco no haga público el cómputo de votos, como sí lo hace el INE, es un añadido adicional para el descrédito del que sólo ese ente es responsable. No es fortuito que el dirigente de un partido tan poderoso como lo es Morena actualmente (sólo basta ver cómo se ha coloreado el país para constatarlo) decida “quedarse a vivir en Jalisco hasta que le entreguen la constancia de gobernadora electa a Claudia Delgadillo”, lo que, si bien no se advierte en lo cercano, sí ejerce una presión muy alta para la presidenta en turno del IEPC.

Es muy seguro que hoy no la estén pasando nada bien en el Instituto, porque el precedente que sienta esta administración es histórico. Pero esta suma de sus omisiones los ha llevado al sitio en donde hoy se encuentran.

Ni MC ni las coaliciones de Morena o del PRI perdieron la elección en Jalisco. Quien realmente lo hizo es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

