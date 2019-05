Con bastante frecuencia escuchamos de nuestro Presidente AMLO la expresión triunfalista de que con su Gobierno se logrará la Cuarta Transformación de México. Surge la pregunta ¿Por qué la Cuarta Transformación? y ¿cuáles son las otra tres?

Trataré de explicar en una breve síntesis en qué consiste la cuarta transformación y como un dato informativo, cuales son las otras tres transformaciones anteriores y, en forma especulativa, a donde nos quieren llevar con el slogan de la cuarta transformación.

Los tres momentos claves de la historia de México, han sido: la independencia, la reforma y la revolución. El levantamiento criollo para liberarse de 300 años del dominio español y que comprende un período de 1810 a 1821. Cabe aclarar que el auténtico padre de la patria es Agustín de Iturbide y no el cura Hidalgo, como se nos ha hecho creer, que inició la guerra de independencia con el grito de “viva la virgen de Guadalupe, viva Fernando VII”, entonces rey de España. El auténtico consumador de la independencia fue Agustín de Iturbide y su error histórico por el cual no se lo reconocieron fue haberse nombrado Emperador de México.

La segunda transformación fue la guerra entre liberales y conservadores que culminó con las Leyes de Reforma que expropiaron los bienes del clero y duró de 1858 a 1861, cuyo protagonista fue Benito Juárez.

La tercera transformación fue la revolución que se inició en contra de Porfirio Díaz por haberse reelegido durante 31 años y duró de 1910 a 1917 culminando con la Constitución que actualmente nos rige.

La duda es: ¿Serán suficientes para la cuarta transformación seis años del período de gobierno o será el inicio de una era que se puede prolongar hasta lograr sus objetivos que son: acabar con la corrupción, abatir la delincuencia, disminuir la pobreza. Para esto, no se aplicara la violencia, va a ser una “transformación ordenada, pero profunda y valiosa”, aseguró AMLO.

Busca el Presidente pasar a la historia no como un simple presidente más, si no como el autor de una etapa que marcará definitivamente a su presidencia como el paso que “juntos haremos historia”. El término ”juntos” se refiere a su partido Morena, más el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social que, entre paréntesis, perdió el registro por no haber alcanzado el mínimo de votos que es el 3% del padrón nacional, pero AMLO lo resucitó.

Es una apuesta muy elevada la que pretende la Cuarta Transformación y cabe la duda de que el avance que se puede lograr en un sexenio no será suficiente y se teme que después se quiera prolongar su mandato.

Solo la historia nos podrá decir si ese gesto de arrogancia se cristalizará y no se convierte en una franca decepción como ya nos ha sucedido con todos los presidentes anteriores después de Díaz Ordaz, que cada uno nos entregó un país peor, cada vez más endeudado, con menor índice de desarrollo, más desempleo y pobreza.

No deja de ser una idea pretenciosa transformar al país que enfrenta retos económicos, políticos, de seguridad, de corrupción, de presiones internacionales y de migración, entre otros.

AMLO tiene todos los elementos para llevar a cabo esta ambiciosa mutación. No somos tan optimistas para pensar que lo va a logar, pero si su esfuerzo culmina en una ligera mejoría, nos conformaremos con que nos entregue un país en mejores condiciones de las que recibió.