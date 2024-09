La cronología de la derrota

La verdad no es una sorpresa. La ex candidata de Morena, Claudia Delgadillo, y el ex candidato “Chema” Martínez salieron a desacreditar el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras ratificar el triunfo de Verónica Delgadillo en Guadalajara.

Lo extraño es que apenas hace unos días afirmaban que confiaban plenamente en las decisiones de los magistrados federales. ¿Será que no les explicaron que la Sala Regional es parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

Cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco le dio el triunfo a Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, acusaron de fraude y dijeron que el organismo estaba al servicio del gobernador de Jalisco.

Cuando el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo de Lemus y Verónica, volvieron a decir que hubo fraude y que los magistrados eran una institución al servicio de Movimiento Ciudadano.

Ahora que la Sala Regional federal confirma el triunfo de Verónica Delgadillo dicen que ya preveían que el fallo sería desfavorable y que ahora esperan que resuelva la Sala Superior donde Movimiento Ciudadano no tiene injerencia.

¿Pues quién los entiende?

Por cierto, ayer sorprendió la convocatoria de miles de tapatíos, quienes salieron a las calles para defender el triunfo de Pablo Lemus.

***

Ayer se realizó el séptimo congreso nacional extraordinario de Morena en la Ciudad de México. Varias cosas se definieron, destacando que Luisa María Alcalde es la nueva presidenta y el secretario general del partido, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. ¿Qué tal?

La línea de ahora en adelante queda muy clara para todos. Pero en Jalisco, el tema de Morena en lugar de clarificarse se ensombrece porque Katia Castillo, diputada federal, quedó obligada a dejar la dirigencia del partido y todos los que se apuntaban para la dirigencia quedaron fuera por las nuevas reglas internas.

¿Quién puede llegar? Eso ya dependerá directamente de Luisa María Alcalde y sus favoritos. Cambian los equilibrios locales.

***

Hay novedades en Acción Nacional. Juan Pablo Colín, quien venía desempeñándose como presidente del partido en el Estado, quiere seguir en el cargo y para eso solicitó licencia y se registrará como candidato a la dirigencia estatal.

La elección se realizará en los últimos días de octubre y Colín tiene confianza de ganar y encabezar el partido para iniciar la estrategia de trabajo para las elecciones del 2027.

En este punto, surge una pregunta interesante: ¿Habrá más competidores o candidato de unidad?

Hasta el momento, el único que ha levantado la mano es Colín, pero empieza a sonar la diputada Mirelle Montes. Sin embargo, dentro del partido la consideran más cercana, en términos políticos, a “Chema” Martínez. ¿Azul o guinda, pues? Tiempo de definiciones.