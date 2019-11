La corta memoria de los senadores

Una de las realidades innegables de este país es la profunda crisis de derechos humanos por la que atraviesa. No es de hoy, no es atribuible a una persona, a un solo partido político o a un gobierno, eso es un hecho, pero en las circunstancias en las que vivimos la relevancia de ciertos procesos se acentúa, como es el caso de la designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Esta elección fue la oportunidad ideal para que los senadores de la República demostraran que es posible cumplir con su deber y elegir perfiles adecuados mediante mecanismos transparentes, justos, de participación y rendición de cuentas. No lo hicieron. Y no solo eso, como si se tratara de un programa de realidad, con drama, intriga y peleas incluidas, probaron una vez más que la ilegalidad, la arbitrariedad, el manoseo de los procesos y la política de cuotas y cuates son parte de su ADN.

Morena y sus secuaces ejecutaron la hazaña y los demás se rasgaron las vestiduras. Durante los últimos días hemos escuchado a legisladores del PAN, PRI y el Partido Movimiento Ciudadano, lamentarse con profundo sentir de lo que ocurrió con esa elección. Condenar, reprochar y hasta expresar un luto por la suciedad con la que actuó la fracción de Morena para cumplir con el capricho del mismísimo presidente de México. Los acusan de no ejercer con probidad su responsabilidad, de alejarse de los principios democráticos, de traicionar a las víctimas. Sostienen que este terrible episodio resta toda credibilidad a la institución y daña su peso moral. Y sí, todo es verdad, tienen razón. Qué bueno que ahora esos senadores de oposición piensen así, que los tengamos como verdaderos defensores de las instituciones y de los derechos humanos.

Ahora bien, ya que andan en esas, no estaría nada mal que repasaran de qué trata el derecho a la verdad y a la memoria, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, estoy segura que no es necesario que les recordemos, por ejemplo, que aquí en Jalisco durante los gobiernos del PAN y el más reciente del PRI, los diputados convirtieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en una oficina de colocaciones para sus allegados, ¿o sí?

¿Será prudente traerles a colación, que hace apenas dos años en el Congreso del Estado, MC y PRI simularon un proceso limpio e impusieron en la presidencia de la CEDHJ un perfil que representaba la continuidad de quien por diez años prostituyó a la institución? Por cierto, ¿si en este momento hiciéramos una revisión a su plantilla laboral, pasaría la prueba?

No se preocupen, porque seguramente esas dudas solo nos inquietan a los de amplia memoria y corta superioridad moral.