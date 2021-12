La agenda de AMLO con Jalisco

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez está de vacaciones. Se presume su regreso en una semana. En su ausencia, sin embargo, sobran los temas de interés para sus gobernados. Cuando regrese a Casa Jalisco se sorprenderá de todo lo que ha ocurrido: el Atlas es campeón del futbol mexicano; Vicente Fernández concluyó su trayecto de vida y ya forma parte de las leyendas de la canción popular; Sergio “Checo” Pérez concluyó su mejor temporada en Fórmula 1.

La lista podría alargarse y nos encontraríamos con una cantidad notable de sucesos, muchos de ellos negativos, como el hallazgo de otra fosa clandestina, ahora en Villas de Guadalupe, Zapopan.

Pero con o sin vacaciones de la autoridad, el año 2021 va a terminar con una agenda pendiente y prioritaria para los jaliscienses. Van a quedar sin certeza, siquiera en las fechas, varios proyectos pendientes que afectan la vida de cientos de miles, y en varios sentidos, de millones de personas.

¿De qué se trata? Hace exactamente una semana (7 de diciembre), el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una nueva visita de trabajo a Jalisco. Encabezó su “mañanera” y se dejó poner una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca para inaugurar la vacuna de refuerzo a las personas mayores de 60 años.

Además, aseguró que hay una “buena relación” con el gobernador Enrique Alfaro, y que en materia de seguridad hay acuerdos para incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional.

Pero, ¿y El Zapotillo, la Línea 4 del Tren Ligero, las obras pendientes en el proyecto de Mi Macro Periférico?

No hay fechas, no hay cantidades. Así lo reconoció el gobernador Alfaro, cuestionado al final de la breve visita presidencial. Pero confía en la palabra del presidente.

La Línea 4 es una promesa reiterada, pero todavía pendiente. Al terminar este año, se estima que su costo es de 13 mil millones de pesos y con toda seguridad, la cantidad aumentará considerablemente sólo por los aumentos que resultan de la inflación.

Las obras adicionales en el Periférico de la ciudad se han calculado en al menos 800 millones de pesos que también resultarán insuficientes mientras más tarda la asignación.

La historia de la presa El Zapotillo todavía es una incógnita. El proyecto se ha presentado en líneas generales y además, quedan pendientes obras adicionales para que el Área Conurbada de Guadalajara tenga acceso a nueva fuente de agua potable.

Sólo estos tres proyectos pueden colocarse en una hipotética agenda urgente de Jalisco. No son los únicos, pero evidentemente se han esperado mucho. Lo único certero es que no figuran en el Presupuesto de Egresos de la federación para 2022, de modo que si reciben financiamiento, eso sucederá cuando la Secretaría de Hacienda tenga el permiso presidencial. Y eso puede suceder en unas semanas, en unos meses o hasta pasado otro año.

El gobernador Enrique Alfaro adoptó la estrategia de no discutir, no reclamar. La postura de confrontación no dio resultado. “No podemos estar peleados”, comentó el presidente el 7 de diciembre… pero las definiciones no llegan.

Eso sí, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue enviado a Perú para apoyar al presidente del país sudamericano, Pedro Castillo, acosado por la problemática económica de su nación y la confrontación permanente con la oposición… muy interesante.

¿Y la agenda de interés para los jaliscienses?

jonasn80@gmail.com / @JonasJAL