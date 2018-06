La Mafia del Poder y el tigre suelto

Se le llama así. O la Mafia en el Poder, pero da igual. Si se le dice a veces de una u otra forma es un misterio dentro de otros muchos misterios. Pero todos sabemos de ella. Sin rollos legales reto a cualquiera demostrar su inexistencia. A base de repeticiones durante añales y pagadas con sus y mis impuestos es imposible no saber de ella. Ignorarla es estar fuera de la realidad. Lleva tantos años con nosotros. La Mafia del Poder es evidente y decirle solo riquísima es casi un insulto. Ella, esa mafia, es el Mal de nuestro país. Quien la niegue está chiflado o endemoniado.

Aún las cosas tan claras, tengo dudas que a la mejor me delatan como chalado o hijo de Lucifer. ¿Cómo le hace uno para pertenecer a la Mafia del Poder, me pregunto de vez en vez? Es el mejor negocio imaginable si todo lo atribuido es cierto. Son delincuentes con unos ingresos incalculables e irremediablemente siempre impunes, y sin el peligro del narco. ¿Dónde firmo? ¿Cómo le hago?

¿Y si uno llega a pertenecer a esa bonita organización después de los trámites no sabidos, como se sale de ella si eso es posible? Según las películas de mafiosos es por siempre. ¿Quienes son sus integrantes? ¿Cual es su organigrama? ¿Cómo funciona? ¿Cuales son sus fondos y flujos? Es muy extraño no conocer esos datos. Más aún tratándose del ente destructor de un país entero. Ni los hipermillonarios carteles de la droga gozan de tal secretía. Me urge ser de la Mafia del Poder.

¿Dónde firmo? ¿Cómo le hago?

Y hablando de algo completamente diferente pero no tanto:

Espero me sigan en este experimento.

Me harté de tanta necedad y falta de perspectiva, visión, de seriedad y de utilidad política. El tigre anda suelto, gane quien gane. Pierda quien pierda. El tigre ya anda suelto. No necesito corroborarlo todos los días solo para hacer corajes. Al tigre ya lo soltaron.

Me encantan las redes. Soy un fan del internet. Entre tanto como cortando las líneas de clave Morse, colocaré ahí mis ligas a los Viajes en Parasubidas de los viernes. Ésto ya es una relación de odio-amor con internet además de la manipulación descarada.

Síndrome de abstención, sí. Veo diferente a la computadora todos los días por la mañana ¡Síndrome de vacaciones también! Y lo más importante: síndrome de no pelearme ni molestarme con mis amigos de a gratis. Me quiero reeducar. A la mera va por ahí.

No lo sé. Quizá venga del nuevo Estado llamado Ciudad de México. Pero sigo insistiendo. ¿Cómo le hace uno para ser de la Mafia del Poder? ¿Quienes son sus integrantes? ¿Cual es su organigrama? ¿Cómo funciona? ¿Cuales son sus fondos y flujos?

¿Cómo se puede acceder a la Mafia del Poder? Y como se puede ser el mandón de la Mafia del Poder?

