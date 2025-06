La Corte que soñó AMLO

Como se lo propuso desde sus primeras diferencias con Norma Piña, la primera mujer que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2023, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de ver consumado su plan de captura del Poder Judicial Federal.

Aunque su sucesora, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha negado una y otra vez esa intención, la composición de la que será la nueva Corte no deja lugar a dudas de que el diseño de la iniciativa de reforma judicial que presentó AMLO en febrero de 2024, y que se aprobó en fast track en septiembre tras presionar a dos diputados opositores para completar la mayoría calificada en el Senado, fue para que llegaran perfiles allegados al gobierno de la 4T.

Desde que se propuso que las cinco nuevas ministras y los cuatro nuevos ministros se elegirían de entre los nombres que propusieran el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se advirtió que desde el Gobierno federal dominado por el partido Morena, se induciría el voto a favor de las y los candidatos propuestos por la presidencia de la República, como sucedió.

De entrada, repetirán tres de las actuales ministras puestas en la SCJN desde el sexenio de López Obrador sin contar con trayectoria judicial, una de ellas, Lenia Batres, designada por él luego de que no alcanzó mayoría en el Senado, y Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, esta última pese al escándalo de haber plagiada su tesis profesional. Las tres aparecían en los primeros tres lugares de los “acordeones” que los operadores del oficialismo circularon entre sus clientelas políticas antes de la jornada de votaciones del domingo pasado. Con la cuarta y quinta mayor votación de las mujeres aparecen María Estela Ríos, ex consejera jurídica de AMLO, y Sara Herrerías, ex funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR).

Seguramente, López Obrador está muy contento de que el puntero, con más del 90 por ciento de las boletas contadas, sea Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, defensor de derechos indígenas y quien colaboró con él, entre otras labores, en las consultas sociales para del Tren Maya. Es como el caso de Benito Juárez, celebró ayer la Presidenta, al referir al personaje histórico favorito del ex presidente. Aparece también Irving Espinosa, magistrado del Tribunal Administrativo de la CDMX y ex asesor morenista en San Lázaro, y Arístides Guerrero, quien estuvo en el Instituto de Transparencia en la capital del país, y el académico Giovanni Figueroa.

Habrá que ver si no crecen las pugnas de poder al interior del oficialismo entre los duros que hicieron toda una movilización nacional para que Batres fuera la sucesora de Piña, y que se vio superada hasta ayer por el abogado mixteco que también trabaja en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Estas diferencias asomaron ayer cuando la Presidenta dijo que sería el INE quien decidiría si la presidencia de la Corte se da a quien saque más votos o por criterio de género. La propia Taddei dijo que sería por mayoría de votos, así que habrá que ver si no hay sorpresas de último momento y queda así la SCJN que AMLO soñó.