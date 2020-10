La Corte le da el avión a AMLO

La semana pasada que se presentó el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales, en el que proponía declarar inconstitucional la solicitud que hizo el Presidente, a través del Senado de la República, para realizar una consulta popular en la que se pregunte si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pronostiqué aquí que las y los ministros respaldarían la propuesta y así la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminaría el tema de esta encuesta, que parece el distractor que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga una vez que terminó la ocurrencia de la rifa del avión que no fue.

Esto no ocurrió así y tras un acalorado debate se declaró ayer constitucional la consulta en una cerrada votación de 6 contra 5. El ministro Aguilar consideraba que al señalar a los ex presidentes se violaban sus derechos humanos al vulnerar su presunción de inocencia, además de que la justicia no se podía someter a consulta, dado que las autoridades están obligadas a denunciar cualquier delito, sin embargo la mayoría apoyó la postura en contra del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien planteó que se debía tener una visión menos restrictiva y aprovechar la “oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular”.

Para salvar el tema de los derechos humanos de los ex presidentes mencionados en la primera pregunta, las y los ministros la reformularon y quitaron sus nombres, con lo que le concedieron la consulta al Presidente, pero no con la pregunta original. (¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?)

Así las y los ministros de la Corte, que decepcionaron a muchos por darle el avión al Presidente, y permitir que se haga esta consulta, decidieron darle una salida política a este encargo, con lo que evitaron una eventual confrontación con el titular del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que con los términos de la nueva pregunta la consulta popular se hace más estéril y ambigua al quedar indefinidos quiénes son los actores políticos a los que se refieren y también el tiempo de su gestión.

Pero por lo pronto López Obrador ya logró que se siga hablando más de ese tema ahora que regrese al Poder Legislativo, donde se tendrá que seguir el debate por esta ocurrencia presidencial que ya enredó también a la SCJN.

jbarrerar@gmail.com