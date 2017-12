¡La Chaaampions!

Llegamos a la sexta y última jornada de la Fase de Grupos de esta edición de la UEFA Champions League, en la que se confirman no sólo los clasificados a Octavos de Final (los dos primeros lugares de cada uno de los ocho grupos) sino también su orden de cara al sorteo de la siguiente ronda (los campeones de sector se evitan entre sí), qué equipo se muda a la poco apreciada (en este momento del calendario) Europa League (el tercer lugar de cada grupo), y qué club queda eliminado a nivel internacional en esta temporada europea (el cuarto lugar de cada sector).

Hay ya ocho clasificados: Barcelona, Bayern Munich, Besiktas, Chelsea, Manchester City, PSG, Real Madrid y Tottenham. De estos, tres ya tienen amarrado el primer lugar de su grupo (catalanes, turcos y Spurs).

Quedan entonces aún ocho boletos por entregar entre 14 contendientes: Atlético de Madrid, Basilea, CSKA, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester United, Napoli, Porto, Roma, Sevilla, Shakhtar, Spartak y Sporting.

Ya miran para otro lado los 10 equipos eliminados. Entre ellos, Anderlecht, APOEL, Celtic y Borussia Dortmund aún aspiran a competir en la Europa League; mientras que Benfica, Feyenoord, Maribor, Mónaco, Olympiacos y Qarabag tienen asegurado el deshonroso último lugar de su grupo.

De videojuego

Aunque ambos ya están clasificados, el duelo más atractivo en cuanto a estrellas en el campo es el Bayern de local frente al PSG, a celebrarse hoy en el Allianz Arena. Los franceses han ganado sus cinco duelos disputados (con récord de 24 goles anotados y sólo uno recibido), mientras los bávaros vencieron siempre excepto en París (cayeron 3-0 en el Parque de los Príncipes), por lo que el coloso alemán debe imponerse por cuatro goles de diferencia para arrebatarle a Neymar & Cía. el codiciado primer lugar del Grupo B.

A todo o nada

El único duelo de la jornada a matar o morir, que enfrenta a dos equipos con posibilidades de avanzar (sin que uno de los dos ya esté clasificado o eliminado) es el Liverpool ante Spartak de Moscú, a jugarse mañana en el mítico Anfield Road.

Este choque define al Grupo E, en el que los ingleses mandan con nueve puntos, le sigue el Sevilla con ocho, en tercero están los rusos con seis y en el fondo aparece el Maribor con dos unidades. Los tres primeros dependen de sí mismos para clasificar, ya que el primer criterio de desempate (si igualan en puntos) es el enfrentamiento directo, y podría darse un triple empate con nueve puntos (si Spartak vence en Liverpool y Sevilla empata en Eslovenia). Es decir, el que gane, pasa; el empate beneficia al Liverpool y Sevilla, por lo que Spartak está obligado a vencer como visitante frente a uno de los equipos más veloces y espectaculares al contraataque.

Pronóstico reservado

El sector más apretado es el Grupo A, donde hoy Manchester United (12 puntos) es anfitrión del CSKA (nueve), mientras Basilea (nueve) visita al Benfica (cero unidades). Los de Mourinho están virtualmente dentro, ya que necesitan perder por siete goles en Old Trafford ante los de Moscú para quedar eliminados, pero tanto rusos y suizos están obligados a salir a ganar y luego mirar el otro resultado para conocer su destino.

Por el orgullo

Chelsea (10 puntos) ya está clasificado pero no tiene asegurado el primer lugar del Grupo C, y recibe hoy en Stamford Bridge al renacido Atlético de Madrid (seis), que necesita ganar en Londres y rezar para que la Roma (ocho) no venza en el Olímpico al vapuleado Qarabag de Azerbaiyán (dos y diferencia de -11).