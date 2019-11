La 4T vence a la refundación en casa

El Observatorio de Estudios Políticos y Electorales del CUCSH difundió un análisis de las portadas y columnas de diarios locales durante septiembre y octubre de este año. La conclusión seguro es pasto para los grillos.

Resulta que Andrés Manuel López Obrador y los temas federales son las temáticas dominantes en estos espacios, incluso por encima de Enrique Alfaro y los tópicos estatales. También llama la atención que Pablo Lemus es el alcalde con mayor presencia mediática, incluso por encima de Ismael del Toro.



***



Durante la reunión del secretario de Hacienda con legisladores para dialogar sobre la Ley de Ingresos, el diputado Héctor Pizano evidenció oootra vez la ojeriza que le trae a su ex correligionaria Mariana Fernández. Mientras la legisladora discutía con el funcionario estatal sobre los incrementos en cobros, el ex priista pidió una moción de orden para que la diputada no rebatiera los puntos.

La coordinadora priista le recordó que era un ejercicio de diálogo y lo invitó a retirarse si ya le había enfadado la charla. La paciencia de Pizano no dio para más y se terminó marchando de la reunión sin hacer preguntas; su única participación fue para intentar, sin éxito, silenciar a su ex compañera en la dirigencia del PRI.



***



El sheriff legislativo Salvador Caro intentó fumar la pipa de la paz y acabar con el fuego amigo, al reunirse con el consejero jurídico del gobierno estatal, Adrián Talamantes, para buscarle la cuadratura al círculo y quitarle el veto a la Ley de Amnistía a mujeres violentadas.

Aunque hubo acercamiento, Caro sigue montado en sus argumentos jurídicos e insistió en que el “perdón” se debe condicionar al pago de la reparación del daño o de lo contrario habrá amparos contra la medida. A ver cuál de las dos partes sede.