Kamala y Claudia, podría ser…

Kamala Harris es una jurista de formación robusta, moldeada en el riguroso sistema de justicia criminal de Estados Unidos. Como fiscal convertida en política, encarna una rara combinación de firmeza y progresismo, una dualidad que la ha distinguido dentro del Partido Demócrata. A pesar de haber ascendido en un ámbito donde la ley y el orden son pilares fundamentales, Harris ha sabido proyectarse como una figura progresista, defendiendo reformas cruciales que buscan equilibrar la balanza de la justicia.

La base de su identidad progresista se forjó en la Howard University, un centro educativo históricamente negro en Washington D.C., donde su identidad racial se consolidó. Posteriormente, su paso por la University of California College of the Law, San Francisco, la conectó con las redes de la fiscalía, donde su talento fue rápidamente reconocido. Harris inició su carrera en la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda, en la Bahía de San Francisco, y pronto fue contratada por la oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco. En 2003, fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco, y en 2010 se convirtió en la Fiscal General de California, siendo reelegida en 2014.

Su libro “Smart on Crime”, publicado en 2009, es más que un relato de su experiencia; es una declaración de principios. En él, Harris subraya que la aplicación de la ley no debe ser meramente punitiva, sino estratégica. Propuso eliminar la pena de muerte, las sentencias mínimas obligatorias y las fianzas en efectivo, todas ellas medidas que, en su opinión, perpetuaban un sistema injusto. Estas propuestas no solo eran progresistas, sino necesarias en un país donde el sistema de justicia penal favorece desproporcionadamente a los ricos y poderosos.

Kamala Harris ha defendido con firmeza que la desigualdad no debe convertir a la policía en enemiga de las comunidades. Su experiencia y estudios demuestran que las comunidades afroamericanas y latinas, lejos de rechazar a las fuerzas del orden, desean una policía que proteja sus barrios. Esta perspectiva no es solo una teoría; es una realidad palpable que Harris ha observado y corroborado a través de encuestas científicas.

La trayectoria de Harris como fiscal progresista es más relevante que nunca en un momento en que la justicia en Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. Si llegara a ser presidenta, su conocimiento profundo de los problemas sistémicos del sistema de justicia sería una ventaja incomparable. Y cuando México enfrenta su propia crisis de justicia, marcada por una impunidad rampante que exige una reforma urgente y profunda, esa visión de Harris puede ser estratégica y oportuna.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado ser una líder capaz y con visión, comprende la importancia de ser “Inteligente frente al Crimen”, una filosofía que comparte con Harris. Aunque las soluciones que México necesita difieren de las de Estados Unidos, ambos países se beneficiarían enormemente de una colaboración estrecha en materia de justicia. La posible coincidencia de dos mujeres al frente de sus respectivas naciones podría marcar un hito en la relación bilateral, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley.

Claudia Sheinbaum, con su formación en California y su entendimiento de las dinámicas sociales y políticas de la región, tiene el potencial de construir un puente de colaboración con Kamala Harris. Este entendimiento mutuo podría convertirse en una alianza estratégica que transforme la justicia en ambos países. La eventual visita de Kamala Harris a la toma de posesión de Sheinbaum sería un primer paso simbólico hacia esa colaboración, una señal de que ambas líderes están dispuestas a trabajar juntas para enfrentar los desafíos comunes en materia de justicia.

En un mundo donde la justicia y la igualdad son cada vez más valoradas, la visión progresista de Kamala Harris es una oportunidad para Claudia Sheinbaum de generar una esperanza renovada para el futuro de Norteamérica.

luisernestosalomon@gmail.com