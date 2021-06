Julio Urías ¿Sucesor de Fernando?

Como ya se ha venido señalando, la actual, está siendo quizá la mejor actuación en una campaña del joven aún pero ya experimentado serpentinero sinaloense, Julio César Urías Acosta dentro de la Gran Carpa, y ahora sí, como dicen en el pueblo, “va que vuela” para ser estamentado como el sucesor del legendario sonorense Fernando Valenzuela en cuanto al aprecio, cariño, afecto, respeto, consideración, y admiración de la fanaticada mexicana al rey de los deportes y más aún, de muchos aficionados al béisbol en general.

Hay que decir que existen otros lanzadores con un buen paso en las Grandes Ligas, como podríamos citar, por ejemplo, entre los abridores a José Luis Hernández Urquidi, quien debutó el año antepasado y ha tenido un desempeño bastante lucido con los Astros de Houston, y otros que tienen ya más tiempo y que han labrado una carrera importante en equipos de Ligas Mayores como pudieran ser Luis Enrique Cessa Gasperin, quien juega para Yankees de Nueva York; Giovanny Gallegos de Cardenales de San Luis; el propio Víctor Gonzalez que milita con Dodgers de Los Ángeles; Sergio Romo que está tomando su ulterior aire y cumpliendo una buena labor como taponero ahora con Atléticos de Oakland y tiene una historia labrada con el cincel del éxito al igual que Oliver Pérez quien por cierto, este lunes fue nominado al Salón de la Fama al Mérito Deportivo 2021 en su natal Culiacán, Sinaloa. Y qué decir del gran Joaquim Soria que ahí sigue caminando y dejando huella en equipos del mejor béisbol de clase mundial, sin dejar aún fuera de combate a Roberto Osuna que quizá el próximo año regrese triunfal a la Gran Carpa y siga adelante con su gran labor como cerrador tras el receso que permita recomponer la mecánica de su brazo y su disciplina personal.

Pero hay que establecer claramente esta situación, ya que hay una diferencia grande entre militar en cualquier equipo y en hacerlo con Dodgers de Los Ángeles, esto me refiero para aspirar a ocupar en alguna fecha próxima ese lugar que quizá le está siendo reservado a Urías como el sucesor de Valenzuela en el ánimo de los fanáticos mexicanos y de otras latitudes al rey de los deportes como el pítcher mexicano que será idolatrado.

El caso de Urías es especial porque este año es ya el de su consolidación, dado que, además se ha establecido ahora sí como un titular indiscutible en el rol de abridores de los albiazules de la Ciudad de Los Ángeles y tras haber sido movido de abridor emergente a cerrador, a relevista ocasional, situacional, incluso relevista de largo aliento, está finalmente estamentado, muy sólido, como parte de los abridores titulares de Los Dodgers.

Sus números, avalan la gran temporada que está teniendo el sinaloense quien se convirtió hace unos días en el primer lanzador que suma 9 victorias, además, el pasado fin de semana impuso nueva marca personal de ponches en el tercer duelo de la serie ante los Chicago Cubs en Dodger Stadium al propinar 12 ‘chocolates’.

Y es que, cuando se habla de Julio Urías, no podemos perder de vista la historia tan particular y emotiva que le ha correspondido en este transitar por la vida; pues como sabemos, su camino no ha sido fácil y nadie le ha regalado nada; lo ha labrado con base a esfuerzo, decisión, pundonor, desafíos, coraje y a una gran pasión por el béisbol, habiendo superado diversas pruebas siendo todavía un niño enfrentando problemas con uno de sus ojos, sobreponiéndose a augurios de fracaso, el que aún después de haber debutado con Dodgers en 2016 tuvo que esperar casi un año y medio tras una difícil lesión de la cual emergió triunfante, y un sinfín de vicisitudes que contrario a derrotarlo lo han llevado a escribir una historia de triunfo a la que todavía habrá que añadir bastantes triunfos y éxitos por cumplir.

