Por Iván González Vega

Los artistas profesionales del teatro no montan obras —u otro tipo de espectáculos, o diseñan una iniciativa de acción social, o comienzan una investigación, o escriben un texto dramático— así nomás, porque sí. Lo hacen porque sus saberes les permiten identificar que lo que van a hacer es pertinente. O lo hacen por gusto, pero en el contexto de una lectura que trasciende el puro capricho. ¿Por qué espectáculos como “Juana Inés: paráfrasis de sí misma” son pertinentes aquí y ahora, en Guadalajara?

La obra para adultos es un trabajo de los grupos Teatro Estudio y Teatro Nómada, que colaboran desde “Escurrimiento y anticoagulantes” (2015) y “El amor de las luciérnagas” (2016). El combo tapatío-chilango llevó la idea a Barcelona y aprovechó una beca para consolidarlo; ya de regreso a Guadalajara, lo presenta en el Teatro Experimental de Jalisco (Calzada Independencia junto a la puerta del Agua Azul).

Es una lectura de la obra de sor Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva feminista, un collage que convierte sus textos en posicionamientos. Desde la perspectiva de “Juana Inés”, la poeta parece haber escrito para iluminar las luchas de género del siglo XXI: para denunciar que aun nuestro tiempo reemplaza la equidad con violencia y abuso. Personaje y collage pretenden que el espectador se pregunte sobre la inmoral distinción de roles construida sobre la diferencia genética: ¿qué es una mujer? ¿Está definida por la ropa que se pone o por el papel que juega dentro del hogar? ¿Y un hombre es algo también inmutable, tan a rajatabla definido que, si se desvía de ese molde, renuncia a su dignidad?

“Juana Inés” recurre a una plástica multidisciplinaria para que cuatro actores ilustren estos postulados: no sólo un atractivo trabajo de iluminación o un armazón escénico rico en símbolos, sino también retadoras demandas para los intérpretes, como un desnudo que pretende ser no elemento erótico sino discurso en sí mismo: si una mujer se desnuda, dice cosas distintas que si el desnudo es un hombre.

Colocar estos temas sobre la mesa en un espectáculo cuya pura factura visual ya es atractiva (en contraste con su débil diseño sonoro) hace fácil recomendar “Juana Inés”: tiene funciones hasta el 7 de octubre los viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas; además, el domingo 8 de octubre tendrá funciones a las 17:00 y 19:00 horas.

Pero tal descripción no agota el debate a que obligan trabajos como esta “paráfrasis”. Aclarado que es recomendable, vale la pena advertir sus matices. El más evidente es la decisión de limitarse al parafraseo: la idea ya estaba en sor Juana, y el montaje parece conformarse con atraer fragmentos para ajustarlos a un postulado (¿cabe sor Juana en estas ideas nuestras?, pues hagámosla entrar). Y no es que no se ajusten, quién va a negar contundencia o valor a sor Juana, sino que no se trasciende el ejercicio de recortar y pegar. ¿Qué dice este rompecabezas, además de ilustrar los intereses de quien lo está armando? ¿Qué verdad singular sobresale, con qué hallazgo interpela al espectador? ¿Basta con evidenciar la distancia peyorativa entre términos como “zorro” y “zorra”, por ejemplo?

Sor Juana escribió con genio suficiente para socavar ciertas convenciones de su tiempo; advertir que tales convenciones sobrevivieron a tan incisiva enemiga y campean en el siglo XXI no es poca cosa, pero eso es tan sólo una intuición, y “Juana Inés” podría ser algo más que un prólogo para un discurso que aún está por escribir. Pero eso sí: en tiempos de Mara Castillo e Imelda Virgen, en tan repugnantes tiempos, este espectáculo pide al mismo tiempo mirar hacia atrás y hacia el futuro. Ojalá la provocación caiga en tierra fértil: más allá de las paráfrasis debe haber un teatro que nos ponga a dialogar.

