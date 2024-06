Jarren Durán, tan cerca y tan lejos del Juego de Estrellas

Ciertamente, para aparecer como titular en el All-Star game de la Major League Baseball (MLB), en muy pocas ocasiones basta con haber tenido una buena primera mitad de la campaña en disputa. Quiero decir que, en raras ocasiones, se llega a ver que un pelotero sea convocado para iniciar un Juego de Estrellas si aún no tiene un nombre de peso que lo respalde. Y esto hasta cierto punto es normal, siendo que el tiempo es reducido para determinar si un rostro nuevo merece estar en el círculo de privilegio que significa ser llamado y codearse con las estrellas del mejor beisbol del mundo.

Sé que se puede escuchar clasista el comentario, pero también en el rey de los deportes existen los niveles y hay jugadores de primera, de segunda y de diversa categoría, todos ellos con el mismo anhelo de ser convocados, pero no con las mismas posibilidades.

Y voy a lo siguiente: desde principios de este mes se encuentra activa la boleta del MLB All-Star de 2024 que cuenta con nombres importantes, los cuales están teniendo temporadas brillantes: Aaron Judge, el dominicano Juan José Soto, Shohei Ohtani, Bryce Harper, Mookie Betts, Freddie Freeman, y una larga lista de viejos conocidos que con seguridad estarán en el roster final de nominados y en la alineación titular.

Todos sabemos que ser parte de ese selecto grupo es un honor y un logro para quienes reciben el llamado, pero también hay casos de peloteros que aún no estando en su mejor momento reciben la convocatoria y es aquí donde pareciera que se requiere, como suelo manifestarlo, criterios más claros en las votaciones porque en ocasiones resulta que “no están todos los que son y no son todos los que están”, y me refiero a los peloteros que podrían tener participación porque brillan en alguna de las dos Ligas, la Americana o la Nacional, y terminan por no ser convocados.

En este contexto, sin pretender pecar de nacionalista, expondré el caso del mexicano Jarren Durán, el jardinero de Medias Rojas de Boston, que está cumpliendo una extraordinaria campaña 2024 con su equipo en la División Este de la Liga Americana. El seleccionado nacional mexicano es líder de las Grandes Ligas en triples y quinto en dobletes, además de sumar ya cinco palos de vuelta entera. Para un pelotero, que hasta la temporada pasada no lograba consolidarse como titular, ha sido una gran hazaña.

El pasado jueves, tras conectar un par de dobletes durante el juego contra los Phillies, Duran se convirtió en el primer bateador desde 1917 que en menos de 70 juegos alcanza 20 dobles, 10 triples y 15 bases robadas.

Antes de Duran, solamente el legendario Salón de la Fama de MLB, Ty Cobb (1911 y 1917) y “Shoeless” Joe Jackson (1912,) habían tenido una temporada de esta magnitud.

Durán es uno de los jugadores más rápidos del beisbol. Su velocidad y eficacia, aunado a su complicidad con el madero, lo pueden colocar a sus 27 años de edad en su primer Juego de Estrellas, pero habrá que esperar a ver si contará con la votación necesaria para obtener el ansiado llamado.