Jaliscienses en la 4T

Jalisco es el tercer Estado que más votos dio para obtener la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la última elección. Sin embargo, al revisar qué jaliscienses ocupan altos cargos en el aparato burocrático nacional, la lista es muy reducida.

Los únicos en puestos de importancia son Alberto Uribe Camacho, ex alcalde de Tlajomulco, y quien funge como director general de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores; Héctor Robles Peiro, ex alcalde de Zapopan, quien se desempeña como Jefe de la Unidad de Evaluación de Delegaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social; por su parte, José Luis Ortiz, ex presidente municipal de Tonaya, labora como subgerente de Producción y Mantenimiento a Planta en LICONSA, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los tres tienen una posición de privilegio y seguramente de cumplir bien sus respectivos encargos, continuarán escalando posiciones e incluso los podríamos volver a ver en las boletas electorales para 2021.

***

Este día será clave para Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia la Luz del Mundo.

Tras su arresto por cargos relacionados con pornografía infantil y abuso sexual de menores, un juez fijó para hoy la audiencia en donde la Corte de Apelaciones decidirá si desecha los cargos contra el líder religioso.

Los asesores legales de Naasón Joaquín confían en que estará en casa para año nuevo. ¿Será?

***

El enojo del gobernador Enrique Alfaro con los legisladores federales de Morena lo llevó a calificarlos de ignorantes y de sólo ser la porra del Presidente.

Lo que detonó la molestia del mandatario fue que la legisladora federal por Morena, Imelda Segura, aseguró que Jalisco tuvo menos presupuesto porque el Estado recaudó menos impuestos.

“La ignorancia no tiene límites”, respondió Alfaro. “Jalisco se vio afectado y lamentamos mucho que haya quien prefiera estar echándole porras al Presidente que defender los intereses del Estado”. Auch.