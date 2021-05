Ingreso a la política III

La mayoría de gente, desde luego, no creyó para nada las promesas del tío, aunque hay que aclarar que cuando menos hasta ahora nunca nadie les ha creído a los candidatos de ningún partido; los únicos que los toman aparentemente en serio son los periodistas del ramo que les llevan las cuentas, porque saben que van a fallar y esas ofertas les sirven para recordarle al que gobierna. Porque ciertamente la desgracia del tema no son las campañas en sí, son caras y falsas, pero lo dramático del asunto es que bien o mal siempre hay uno que gana y no necesariamente gana el menos malo, aunque ya dije hasta la saciedad que todos, absolutamente todos, han sido -y con casi absoluta seguridad serán- dañinos para la población, eso sin importar si el sujeto de marras es buena gente, que puede serlo y hasta, aunque más extrañamente, también pueden ser buenas personas de familia y algunos hasta honrados, pero dañeros todos, hasta los que no han llegado, por eso no le creen al tío.

Pero también Tolito se siente galán otoñal y aunque él alega que son amores platónicos, lo más cierto es que se las quiere echar al plato, pero además de viejo es enfadoso y las chicas a las que pretende están más cerca de recluirse en un convento de clausura que aceptar una invitación del tío. Así que en estos tiempos los sujetos como él no son bien vistos, aunque él se apoye en Salgado Macedonio, quien haga lo que haga parece estar firme, pero hay que decirlo es amigo del preciso y eso válgame que en este país es ya otra cosa.

Otro problema, éste sí fundamental, es la falta de público en sus actos partidistas, ya que la familia cercana y la lejana se niegan a asistir a estos actos por lo que el tío dice que a él no lo engañan, que es evidente que quienes asisten a acompañar al candidato dependen de lo que éste les pague o le deben muchos favores o si su candidato es de los que tienen alguna probabilidad de ganar, pues estarán en espera de una chamba, que ya lo dijera aquel famoso politólogo Garizurieta: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Aunque muchos por ese gozo van a dar al botellón, tal como pasó a María Antonieta, del palacio al cadalso, o en lo local a doña Chayito, muy gozosa en varios ultrapuestos donde alegremente dispuso de poder y de plata, y ahora hizo enojar a alguien y, con o sin justicia, la tienen enchiquerada y creo que durará un buen rato, salvo que decida embrocar a otro socio al que los poderosos le traigan ganas.

Lo cierto es que, como quiera verse, esto de las campañas no es otra cosa que un tiradero de dinero que solo confirma lo que decía Ambrose Bierce de que la política es “el medio de ganarse la vida preferido por la parte más degradada de nuestras clases delictivas” y una gestión de los asuntos públicos del cual se gozará de un beneficio privado.