Ingreso a la política II

De esa manera lo más que consiguió el tío fue que una amiga lo dejara usar -sin admitirlo, desde luego- la membresía del Sindicato Único de Ficheras Revolucionarias de Occidente (SUFRO, por sus siglas en occitano), pero que sin ser partido político sí da el gatazo como entidad pública, aunque sin presupuesto, lo que para el tío -no para los demás candidatos- era lo fundamental.

Como estamos en pleno subdesarrollo en este globero país tenemos una entidad que, but of course, de forma por demás costosa, maneja las elecciones y es tan pero tan ineficiente que a la hora que anuncia ganadores ya a nadie le interesa porque el que ganó ya nombró hasta gabinete, y un tribunal que muchos consideran inútil y que depende absolutamente del Ejecutivo que, hay que decirlo, es el único que manda en este país, en el cual con absoluta certeza podemos decir que 65 presidentes, dos emperadores y unos cuantos gobiernos colectivos, todos absolutamente todos, sin excepción, han sido dañinos para la nación y conste que no listo a los virreyes y dirigentes de los habitantes naturales del país porque con absoluta seguridad también fueron dañinos para la población.

Pero que conste que no creo que el tío llegue a hacer huesos viejos en la política porque Tolito, educado en la vieja escuela, es muy mano larga y agarrichi, por lo que le sugerí, infructuosamente, que no se metiera en política donde, por lo general y con justa razón, no son bien vistos quienes no respetan a las damas, pero él alega que tan solo no hay que reconocer que hiciste esa barbaridad, no importa que te hayan visto cientos de personas o que te hayan filmado con las manos en las masas, el tío dice que simplemente hay que negarlo, firme y decididamente.

La base de su elección deberá estar en la campaña que funcionará bajo ciertos ejes:

a) Renunciaría al 90% de su sueldo y el 99% de prestaciones, aunque se conforma con las busquitas que le caerán.

b) Daría a los ciudadanos prestamos de cincuenta mil bolas, sin intereses, pagaderos en mil pagos de 50 pesos mensuales y posibilidades de refinanciarse por seis o más meses si quieren.

c) Establecer a todo el que tenga automóvil un vale de 50 litros semanales de gasolina para que no les afecten, cuando se den, los aumentos del combustible.

d) Promover ante la CFE que regale fluido eléctrico. Desde luego esta no es promesa porque no depende de él sino del señor Bartlett, que está ahí porque si bien dicen que al señor presidente no le interesa el dinero, pero las elecciones le interesan mucho y el jerarca de dicha comisión es una gente que los que saben dicen que sabe muchísimo de elecciones y que por eso está ahí.

Si las ofertas no son suficientes, pues las duplicará o triplicará, al cabo que no va a cumplirlas, pero eso sí, las firmará ante quien quieran.

Esos serían sin duda los ejes sobre los cuales operaría integralmente la transversalidad indispensable para el asunto de la gobernanza -plena e integral- y por ello se celebrarán, para el caso, conversatorios con el propósito de que los demás reafirmen sus errores.

