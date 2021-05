Ingreso a la política I

Pues con la novedad que el tío Tolito dice que lo han contagiado de ese fervor por entregar la vida al servicio de los demás, tan característico en estas épocas de campañas, pero yo que conozco al sujeto sé con certeza que lo que mi pariente busca es sin duda es entrar a pegarse a la gran ubre presupuestal que, entre otras cosas, parece ser inagotable. De hecho es muy difícil no contagiarse, pero no piensen mal, no contagiarse del amor al dinero sino a esa ansia desesperada de entregarse al servicio de los demás, a ese generoso impulso que mueve a multitud de compatriotas a querer desangrarse por los demás, por el puro afán de servir, de ese puño de personas que parecen estar dispuestos a abandonar los reflectores de la vida privada para, por amor al prójimo, entrar a la oscuridad del servicio público y vivir, aunque para ellos es secundario el ingreso del presupuesto público, que para aquellos que no tenemos para nada ese espíritu de servicio nos parece mucho dinero, pero para los actuales candidatos es algo secundario, casi de no tomarse en cuenta.

Ahora que Tolito, que está casi permanentemente empatado con el cero, no pretende llegar, ya no digamos a la ubre mensual, se da con que le den para campañas, con eso tiene. Fíjese que a partidos estatales nuevos les tocó como reparto del botín arriba de 10 melones, lo que es mucho más que lo del tío ha soñado con tener, ahora imagine usted los que les dan a los partidos más consolidados y si bien es cierto que la vergüenza le duraría toda la vida, baste decir que como les da pena confesar que aspiran a ser presidentes municipales, dicen que quieren ser alcaldes, como si fuéramos gachupines, pues la pena se la aguantan con billelles en la bolsa, que es buen remedio para sonrojarse sin apuración.

El problema del pariente es buscar un partido que lo postule, lo que aparentemente no supone una dificultad, ya que hay cientos de ellos -porque mucha gente dice que tener un partido de esos es muy buen negocio y además inagotable-, pero aunque son muchísimos partidos son mucho más los aspirantes, todos, como reconozco, ansiosos de servirnos, ilusionados por dejar la vida por nosotros, bueno, hay tantos que yo he llegado a pensar que en este país sobran líderes, los hay por millones, lo que faltan son seguidores.

No encontrando Tolito ningún partido que lo apoyara -porque han de saber que hay hocicones que afirman que hay tanta gente que quiere entrarle que, como en el póker, le meten para sacarle-, yo al tío le sugerí, infructuosamente, que mejor hiciera un grupo de seguidores, porque también hay que reconocer que seguidores son necesarios, ya que en la mayoría de los casos junta más gente un pleito de chicas dedicadas al oficio más antiguo del mundo que la inmensa mayoría de candidatos en sus reuniones; algunos llegan a sentir en la campaña la soledad de Cristo en el Gólgota.

