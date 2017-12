Inevitable

La compañía italiana que suministra los neumáticos de la Fórmula Uno, reveló ayer las cifras oficiales de la campaña 2017 y los números son preocupantes.

La totalidad de sobrepasos en la temporada cayó 49% respecto a la campaña previa y es la menor cantidad desde la introducción del DRS. El dato contradice todos los esfuerzos y promesas que asumimos sucederían con los cambios radicales en los monoplazas y en especial con los nuevos neumáticos.

Liberty Media ya no puede ignorar las sugerencias de los pilotos y aficionados y han puesto en marcha una investigación que analice los circuitos actuales y sus trazados, buscando la forma de mejorarlos con la finalidad de mejorar la competencia en pista. El equipo de trabajo que encabeza el director deportivo del serial, Ross Brawn, no sólo buscará cambios en trazados actuales con pequeños ajustes, sino que también estarían revisando sus archivos para encontrar que ha funcionado en el pasado, trabajo que entusiasma después de haber perdido trazados míticos durante el tiempo.

La clave en los cambios que se propongan tiene que ser la competencia, no la estadística de sobrepasos; necesitamos pilotos combatiendo giro tras giro, no sólo sobrepasos, debemos de pretender conseguir desempeños similares en los monoplazas de tal manera que las posiciones ganadas sean resultado de un esfuerzo en pista, regresemos a los tiempos donde un piloto podía tomar diferentes líneas en las curvas tratando de ganar ventaja o intimidar al rival y forzar un error.

Otra variable con la que se podría experimentar son diferentes compuestos en las superficie de las pistas. Actualmente el asfalto no es lo suficientemente abrasivo para degradar los neumáticos de manera que eso sea factor de competencia. Como lo he compartido antes sobre estas líneas, no existe una solución mágica que corrija todos los problemas del serial, pero definitivamente creo positivo que ahora están trabajando en la solución de forma en conjunta entre Pirelli y Liberty Media.

Preguntas y comentarios @desdepista